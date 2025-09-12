大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

▲道奇大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平本季再度成為MVP最熱門人選。他不僅打擊表現驚人，投手身分同樣展現壓制力，目標個人第4座MVP。

根據《Full Count》報導，在MVP評選極為重視的勝利貢獻值（WAR）上，他已追平洋基強打賈吉（Aaron Judge），合計來到7.9。

大谷6月迎來相隔近兩年的投手復出，至今累積12場先發，戰績1勝1敗、防禦率3.75。雖然還不是最佳狀態，但他在36局投球中送出49次三振，依舊展現宰制力。8月27日（台灣時間28日）對紅人先發，他主投5局僅失1分，飆出9次三振，順利收下復出後首勝。

打擊端依舊火力十足。截至11日，大谷出賽143場，累積48轟高居聯盟第2，並有131得分，長打率.609、OPS 1.001，同樣高居排行榜前二。他在攻擊數據上的穩定輸出，持續鞏固在MVP票選中的優勢。

根據 Fangraphs 的統計，大谷打者部分WAR為6.5，排名全大聯盟第5、國聯第2；投手WAR則是1.4，合計7.9，追平全聯盟第一的賈吉。費城人游擊手崔亞・特納以6.9暫居第2，但因傷缺陣。隨著賽季進入尾聲，大谷極有機會拉開差距，朝著生涯第4座MVP大步邁進。