鞋Bling Bling被抗議！力亞士有禮貌說「thank you」退場換鞋

▲▼ 力亞士的鞋子被抗議 。（圖／富邦悍將提供）

▲力亞士的鞋子被抗議 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將今（11日）作客味全龍，3局下場上出現一段小插曲，外籍投手力亞士因鞋子Bling Bling「閃亮亮」引發抗議，比賽一度暫停，最後被要求更換鞋子。

聯盟賽務部賽後說明，主要是力亞士鞋面反光，影響打者視線，味全教練團提出異議，經裁判確認後，請他退場換鞋。

事實上，中職先前也曾發生過相同案例。2021年5月11日，中信兄弟對統一獅之戰，兄弟洋投加百利也因鞋子反光遭抗議，當時投手教練佛斯特相當不滿，甚至質疑規則認定，當場連飆髒話。

相隔四年再度出現類似狀況，這次氣氛相對緩和。富邦總教練陳金鋒雖上前向裁判了解，但並未引發爭執。力亞士在接獲告知後，也有禮貌地回應「謝謝（thank you）」，隨後退場換鞋，賽事很快恢復進行。

根據中職《規章》投手、野手手套、身上配備、服裝之規定，投手持手套之手可帶液鈦圈，但色系不得影響打者視線，如白色及銀白色或反光之材質；投手身上配戴之金屬項鍊及耳環，避免外露產生反光而影響打者視線。野手則不受此限。同理，投手的釘鞋也不能有反光材質。

不過事實上，力亞士早在7月23日對中信兄弟之戰時，也同樣是穿這雙鞋，當時並未引起對方教頭抗議，最終是繳出7局無失分的好投，率隊以2比0擊敗中信兄弟。

力亞士此戰也未受插曲影響，投完4局雖有2次四壞球保送，但投出4次三振，只被擊出1支安打，目前沒失分。也在首局獲得打線相挺，范國宸擊出2分砲，連2天開轟，再1轟追平2023年單季最多12轟紀錄。

反觀龍隊先發投手龍聖，首局挨轟後，5局續投又接連被范國宸、董子恩敲安，隨即被換下場，郭郁政接手仍未擋住悍將攻勢， 葉子霆追加安打後，周佳樂清壘三壘安，一棒帶回3分擴大領先。龍隊這時則更換捕手全浩瑋接替蔣少宏，順利連續解決2人。

▲▼ 力亞士的鞋子被抗議 。（圖／富邦悍將提供）

▲力亞士的鞋子被抗議，陳金鋒上場關心         。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職富邦悍將外籍投手抗議鞋子

