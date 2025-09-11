U18世界盃／守備崩盤單場3失誤　中華隊1比8遭韓國隊痛宰

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）



記者胡冠辰／綜合報導

U18世界盃棒球賽超級循環賽11日傍晚展開，中華隊與宿敵韓國隊狹路相逢，中華隊此役以劉任右掛帥先發，不過比賽一開始他就因為隊友頻繁失誤陷入亂流，讓南韓單局灌進4分，最終全場中華隊守備失誤多達3次，加上火力無法有效串聯，以1比8敗給韓國，苦吞失利。

比賽首局，中華隊投手劉任右雖努力壓制，但游擊防區兩度發生傳球失誤，讓韓國打線抓住機會猛攻，包含申宰寅的二壘安打、李熙成的保送擠回分數，南韓首局猛攻4分，早早奠定領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊進攻端直到3局上才由帕蘇拉敲出球隊首支安打；5局上曾聖恩先敲出二壘安打，李楷棋藉滾地球帶回分數，幫助球隊追成1比5，然而關鍵時刻連續保送未能轉化為有效火力，留下滿壘殘壘，錯失縮小差距的良機。

隨後中華隊在6局下再度因守備失誤付出代價，安智源先擊出清壘二壘安打帶回2分，緊接著申宰寅因中華隊二壘手發生失誤上壘，助隊再添1分，中華隊單場累積3次失誤，比分被拉開至1比8。

7局上半中華隊迎來最後反撲，首棒打者保送上壘後，代打林珺希、第一棒帕蘇拉以及蔡琞傑皆遭到三振，最終1比8輸球。