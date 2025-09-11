運動雲

大谷翔平下次先發將與舒瓦伯正面交鋒　羅伯斯：想讓他多休息一點

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在11日賽前記者會上，談到大谷翔平的先發安排時明確表示，大谷不會在接下來的舊金山巨人3連戰登板，而是計劃於主場迎戰費城人的系列賽中登板出賽。

羅伯斯指出：「翔平不會在灣區（舊金山的巨人3連戰）登板，他預計會在之後主場對費城人系列賽的某場比賽登板。」

下一次登板確定不會是在13日起的巨人客場3連戰，而是16日開始的費城人3連戰，羅伯斯解釋：「因為翔平之前身體不適，我們提前讓他登板，因此，這次希望能在前一場先發後多給他一些休息時間。」

此前大谷原本預計在4日對海盜先發，但因感冒症狀而缺席。隨後由於6日對金鶯登板的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背部緊繃臨時退賽，大谷才緊急登板；此舉讓他的投球日程出現波動，為了讓他調整，球隊決定至少拉開9天以上的間隔，再讓他登板。

費城人目前在國聯東區獨走，陣中強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）在當日比賽前以多出2轟位居全壘打排行榜首位；大谷將在本季第13次先發中對上舒瓦伯，這場投打正面交鋒，被視為他挑戰3連霸全壘打王的重要關卡。

另一方面，羅伯斯也公布了對巨人3連戰的先發輪值，他表示：「山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw），然後是葛拉斯諾依序先發。」

道奇隊將於13日起作客舊金山，展開3連戰。隨後，球隊將回到主場，迎戰費城人，羅伯斯最後再次強調：「他不會在灣區登板，我希望讓他回到主場對費城人時再上場。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

【你覺得值嗎？】奢華國旅2天要價10萬！ 搭移動頭等艙也太狂

