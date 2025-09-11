運動雲

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

記者胡冠辰／綜合報導

前芝加哥小熊傳奇一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）11日正式宣布退休，為長達14年的職業生涯劃下句點；這位2016年帶領小熊打破108年冠軍荒的重要功臣，將以小熊隊球員的身份退休，並回歸擔任球團大使，週六他將現身瑞格利球場，與球迷一同見證小熊對戰光芒的比賽，球團也將特別舉行儀式，致敬他的生涯成就。

那個經典瞬間，將永遠鐫刻在小熊隊史；2016年世界大賽第7戰，瑞佐雙臂高舉，將最後接到的球收入口袋，衝向克里夫蘭內野中央的慶祝人潮，這顆球成為小熊隊睽違108年再度封王的歷史象徵，也奠定了瑞佐作為球團標誌性人物的地位。

小熊執行董事長里基茨（Tom Ricketts）透過聲明表示：「瑞佐是芝加哥小熊歷史上最成功時代之一的象徵，我們非常高興他將繼續成為這個球團的一份子，陪伴我們很多年；他在場上的表現有目共睹，獲得了多次明星賽入選、金手套獎、克萊門特獎，最終成為2016年世界大賽冠軍隊伍的領袖。」

瑞佐在大聯盟累積1727場出賽，繳出打擊率.261、上壘率.361、長打率.467，擊出303發全壘打、338支二壘安打、781次保送與965分打點。

他三度入選明星賽、四度奪下金手套獎（2016年同時獲得白金手套），兩度在國聯MVP票選排名第四，並在2017年榮獲克萊門特獎。

在小熊隊史上，瑞佐以242轟排名第六，僅次於索沙（Sammy Sosa）、班克斯（Ernie Banks）、威廉斯（Billy Williams）、桑托（Ron Santo）、桑德伯格（Ryne Sandberg）；此外，他也以165次被觸身球創下隊史紀錄。

2012年，瑞佐由教士隊轉戰小熊，成為球隊重建的重要拼圖，與布萊恩（Kris Bryant）、巴耶茲（Javier Báez）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）組成核心，帶領小熊自2015年起連續闖進季後賽，並在2016年摘下世冠。

2015與2016年是他生涯最佳兩季，分別繳出31轟、101打點與.899 OPS，以及32轟、109打點與.928 OPS。2016年國聯冠軍戰第6場，他從道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）手中轟出全壘打；世界大賽7戰，他打擊率高達.360，包含第6戰的一發全壘打與第7戰關鍵打點安打，幫助小熊從1比3落後逆轉擊敗克里夫蘭。

2021年，小熊在季中崩盤，球團開啟新一輪重建計畫，將瑞佐交易至洋基，結束他在瑞格利球場1308場例行賽的旅程。交易當天，瑞佐走到外野，張開雙臂靠在覆滿常春藤的磚牆上，留下感性一幕。

在洋基效力期間，他於2022年繳出32轟、.817 OPS的成績，但2023與2024年受困於傷勢與表現下滑，儘管如此，他仍隨隊闖進去年的世界大賽，只是最終敗給道奇。

如今，他的退休宣告正式為職業生涯劃下句點。隨著2016年小熊奪冠即將迎來10週年，屆時球迷將再度有機會重溫這位一壘手與那支歷史性球隊的榮耀。

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

