不斷更新／兄弟無安打破了！台鋼10局下追平

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟與台鋼雄鷹今晚激戰9局，兩隊都未能突破僵局，不過兄弟投手群聯手演出歷史性一役。由先發鄭浩均掛帥，搭配王凱程、江忠城與呂彥青、李振昌，9局合力壓制雄鷹打線，沒有被擊出任何安打，寫下中職史上第二次紀錄。

鄭浩均先發5局無安打失分，僅1保送、飆出7次三振，之後王凱程、江忠城接力演出「完美中繼」，呂彥青、李振昌則在8、9局守成，其中呂彥青雖一上場就投出觸身球，但最後連續解決3人。李振昌9局繼續壓制對方，僅用13球讓台鋼3上3下。

兄弟打線合計敲出7支安打，但攻勢無法串連，一路掛蛋到9局，兩隊打完正規9局，仍是0比0。

比賽因雙方打線受壓制進入延長，但無礙兄弟投手群締造紀錄。這是繼2023年5月19日，鄭浩均與謝榮豪、吳俊偉、呂彥青合力完成史上首次「非單一投手」無安打後，中職第二次出現聯手無安打。特別的是，兩次紀錄都是鄭浩均先發。

江坤宇把握機會，掃出左外野安打，率隊先馳得點，打破僵局取得1比0領先。接下來岳東華擊出滾地球，藉由野手選擇再添1分，高宇杰選到保送，壘包再度擠滿。台鋼此時緊急換上王躍霖登板，成功製造飛球出局化解危機，沒有再讓兄弟擴大比分。

10局下，台鋼雄鷹終於打破僵局。首名打者吳念庭從蔡齊哲手中敲出全隊此戰第一支安打，不僅終結無安打的窘境，也為球隊敲開得分之門。藉著後續攻勢，吳念庭一路推進至三壘，並率隊跑回追分破蛋。顏郁軒隨後也敲安，一棒追平比數。顏清泓隨後代跑哥哥，郭阜林再選到保送上壘。

昨天才敲出再見安打的林家鋐，此刻再度站上打擊區，擊出投手方向的滾地球，球在投手碰到後改變方向，形成幸運安打，台鋼因此攻佔滿壘。1出局滿壘，兄弟果斷換投吳俊偉上場，迎戰王柏融。

王柏融今年滿壘打擊率破6成，不過這一次擊出游擊飛球出局，場邊洪總「問天」掩面苦笑，下一棒曾昱磬纏鬥至滿球數對決，吳俊偉頂住壓力投出三振，兩隊加班至11局。





