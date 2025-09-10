驚險！火腿打擊教練遭斷棒擊中腦出血　將住院一周持續觀察

記者王真魚／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士9日對軟銀的比賽中，驚傳意外。火腿打擊教練八木裕在休息區內，被折斷球棒直接擊中左側頭部，緊急送往札幌市內醫院檢查後，進行頭部裂傷縫合手術。檢查結果顯示腦內部分出血並伴隨腫脹，球團透露，他將住院約一周，持續觀察狀況。

所幸八木教練目前狀況穩定，能夠正常進食與清楚對話，但醫療團隊仍要求留院觀察。球團同時表示，11日對歐力士的比賽起，將由橫尾打擊教練升上一軍支援。

這起意外發生在9日比賽第8局一出局時，軟銀打者近藤健介擊出高飛球出局，卻在打擊過程中球棒斷裂，飛向休息區，不幸擊中八木教練。

火腿總教練新庄剛志稍晚在個人Instagram發文透露，「今天去看了八木教練，從他的狀況來看應該沒問題，但目前還不能掉以輕心。」

▲軟銀近藤健介折斷的球棒擊中日本火腿教練八木裕 。（圖／翻攝X）