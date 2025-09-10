李洋晨跑5000公尺才進辦公室　上任首日「廣播鼓勵」請吃仙草凍

記者游郁香／綜合報導

全新掛牌上路的運動部，今（10）日正式迎來第一個上班日。年僅30歲的首任部長李洋不只是史上最年輕的部長，也是奧運羽球雙金得主，他一早便在運動部大樓外完成5000公尺晨跑，用行動實踐「每天運動30分鐘」的政見，才進入辦公室展開一天工作。

李洋上午透過社群分享簽署「部長第一份公文」的畫面，展現新官上任的決心。中午時分，他特別透過廣播向全體同仁喊話，鼓勵大家像比賽一樣，同心協力才能走得更遠，「更難的挑戰也不怕，因為我們是最堅強的團隊。」並貼心準備仙草凍，邀請同仁一起享用。

李洋在揭牌典禮時就強調，帶領同仁每天抽空運動30分鐘，必須從自身做起，「不只是喊口號，而是要真正身體力行。」他今日穿著選手服步入辦公室的影片，也象徵他延續運動員精神投入新職務。

運動部的嶄新氣象不僅讓同仁感受到活力與親和力，也在社群上引發熱烈迴響，「國家運動訓練中心」官方帳號幽默留言，提醒李洋「要記得做眼球運動」，大批網友則喊話「李洋部長加油！台灣加油！」為這位年輕領導者打氣。

▲李洋分享上任後第一份公文。（圖／翻攝自Facebook／李洋/Lee Yang）