羅伯斯大讚貝茲找回自信　9月9場出賽已5度締造單場雙安

▲▼道奇貝茲。（圖／路透）

▲貝茲9月手感火燙。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇內野手貝茲（Mookie Betts）今（10）日在主場對決科羅拉多洛磯，以先發第2棒、游擊手身份上場，在第3局轟出2分炮，全場貢獻2安打、2打點，幫助球隊拿下勝利。此役過後，貝茲已經連續6場比賽擊出安打，自9月開打以來的9場比賽中，有8場有安打，其中5場更是繳出單場雙安，徹底擺脫先前的低潮。

3局下，首棒大谷翔平獲得保送後盜上二壘，隨後貝茲在2好0壞的情況下，咬中馬奎茲（Germán Márquez）投出的紅中伸卡球，將球拉向左中外野，擊出奠定比賽基調的2分炮。

道奇在今日奪勝後，順利拿下3連勝，一掃先前5連敗陰霾，並將與國聯西區的教士之間的勝差擴大到2場，球隊及時止跌反彈，貝茲對此感到喜悅，「我們知道自己仍是一支團隊，能贏下比賽真的很好。」

近15場比賽打擊率僅0.170的T.赫南德茲（Teoscar Hernández）此戰也擊出2支全壘打，為打線注入火力，對此貝茲盛讚，「這真的很重要，他看起來狀態很好，也充滿能量，我認為他現在處於一個不錯的位置，他的存在對我們來說非常關鍵。」

談到前段打線對全隊的重要性時，貝茲說，「我認為非常重要，我們前段打線要扮演帶領球隊的角色，成為對手投手最不想面對的威脅，只要能擾亂對手，就等於完成我們的工作。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對貝茲的表現給予肯定，「他現在不是在過度思考打擊機制，而是以競爭心來幫助球隊取勝，他展現出的情緒、自信與從容，這些是我們一段時間沒看到的東西，但在過去這30天裡，他一直持續保持。」

 
