席漢7局壓制獲4轟相挺！道奇7比2擊退洛磯　大谷翔平安打+盜壘

記者王真魚／綜合報導

道奇25歲右投席漢（Emmet Sheehan）9日（台灣時間10日）主場對洛磯先發7局被敲3安打僅失1分，送出9次三振，拿下本季第6勝（3敗）。道奇最終以7比2力退洛磯，奪得3連勝。

席漢在前5局完全封鎖洛磯打線，投出15上15下的完美內容。6局一度遭遇亂流被擊出3安打失掉1分，不過他迅速回穩，7局再次連飆三振，為球隊奠定勝基。7局後退場時，總教練羅伯斯（Dave Roberts）特地給予擁抱肯定。

道奇近期先發輪值狀況絕佳，6日山本由伸9局2出局前投出無安打比賽，差點締造紀錄；7日柯蕭（Clayton Kershaw）摘下本季第10勝；8日葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也繳出7局僅失1分的內容。

▲ 席漢（Emmet Sheehan ） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 席漢（Emmet Sheehan ） 。（圖／達志影像／美聯社）

打線方面，道奇在2局靠著對手捕手暴投先馳得點；3局由貝茲（Mookie Betts）轟出本季第17發2分砲，帶著大谷翔平跑回本壘；4局T.赫南德茲（Teoscar Hernández）補上一發22號陽春砲；5局大谷再補上右外野適時安打，幫助球隊擴大領先。8局佛里曼（Freddie Freeman）揮出本季第20轟、T.赫南德茲也貢獻個人第23轟，為勝利定調。

大谷翔平此役繳出3打數1安打、1保送，貢獻1分打點。連4場敲安。他在第二打席選到四壞球，靠貝茲的兩分砲跑回本壘；第三打席把握得點圈機會，掃出適時安打，擊球初速高達170.3公里，送回隊友拿下本季第91分打點。

此外，大谷在3局靠保送上壘後，展現快腿，成功盜上二壘，收下本季第18次盜壘。

9局上，洛磯展開最後反攻，古德曼（Hunter Goodman）敲出中外野陽春砲替球隊追回1分，貝克（Jordan Beck）再補上一支二壘打。所幸道奇及時止血，化解危機，穩穩收下勝利。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

