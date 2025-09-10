大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇內野手羅哈斯（Miguel Rojas）近日受訪時，談到隊友大谷翔平時語帶敬意，直言二刀流的堅持與態度，讓全隊都對他充滿敬佩。美國《FOX Sports》撰文指出，大谷不僅以打擊能力奪下去年MVP，本季更在投打兩端同時展現價值，再度成為MVP競爭熱門。

羅哈斯接受訪問時表示，「對大谷只能給予最大敬意，因為他就是想上場，他想在每個晚上出現在場上，想要每一次打席都去面對。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他甚至笑說，「如果我是總教練，可能會在他打完三個打席後就讓他回家休息。但他不會那樣選，他就是想一直留在場上。」

《FOX Sports》形容，大谷讓隊友們都抱持「畏敬之心」。即使投打雙重負擔沉重，他依舊幾乎不休息。羅哈斯坦言，這種對比賽的渴望與決心，讓人感到佩服。

文章提到，大谷過去已用「速度與力量」證明自己，去年留下「54轟、59盜」的驚人成績，本季也持續展現火力，9月初轟出第46支全壘打，擊球初速高達193.1公里。

報導最後指出，本季是大谷加盟道奇後，首度在例行賽同時展現投打身手，雖然投手身分仍在透過實戰找回狀態，但若進度照計畫推進，他將迎來生涯首次「完整二刀流姿態」的季後賽舞台，外界期待他在未知領域展現真正的巔峰實力。