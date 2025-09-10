黃仲翔首列響尾蛇Top 30！球探看好先發：變速球最具威脅

▲ 黃仲翔 。（圖／截自visaliarawhide IG）

記者王真魚／綜合報導

亞利桑那響尾蛇隊最新公布農場新秀排行榜，台灣右投黃仲翔首次入列擠進Top 30。他去年底才以21萬美元加盟響尾蛇，短短一年就往挑戰更高層級，被視為極具潛力的投手新星。

響尾蛇隊2024年12月簽下黃仲翔，當時他代表中華隊出戰U-23世界盃，後援登板3場。年僅19歲的他，今年展開旅美首季，從新人聯盟起步，7月底即升上1A。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國大聯盟官網球探報告評分，黃仲翔的速球為45分、曲球40分、滑球55分、變速球60分、控球55分，整體評價40。球探報告指出，他身高約6呎（約183公分），投球動作帶有節奏感，出手略為開放，壘上有人時會加快節奏。速球球速在90至94英里（145–151 公里）。

黃仲翔最具威脅的武器是82至86英里（132–138 公里）的變速球，出手軌跡與速球相仿，卻能在進壘時急墜，成功製造揮空；包括80英里的滑球能在接近本壘板時快速滑向手套側，帶來不錯的揮空效果；高70英里的曲球則較少使用，主要作為對付左打者的球路。

憑藉投球上的欺敵效果與球路差異，黃仲翔目前能在低階聯盟有效壓制打者。不過，隨著未來挑戰更高層級比賽，他可能面臨更嚴峻的選球考驗，保送率也可能上升。但在控球能力穩定的前提下，球探報告中指出，他仍具備以先發身分持續發展的空間。若能在20歲出頭時將速球再提升1至2英里，將大幅增加他的競爭力。