林昀儒21分鐘橫掃法國「眼鏡哥」　晉級澳門冠軍賽16強

▲▼美國大滿貫賽，林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲台灣桌球一哥林昀儒在WTT澳門冠軍賽男單首輪直落三擊敗法國名將A.勒布朗。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今晚在WTT澳門冠軍賽男單首輪繳出強勢表現，僅花費21分鐘就以12比10、11比3、11比6橫掃世界第13的法國「眼鏡哥」A.勒布朗，輕鬆晉級16強，下一輪的對手依舊來自法國，是30歲的資深名將高齊。

名列世界第11的林昀儒，首輪交手法國「眼鏡哥」A.勒布朗，這已是兩人在澳門冠賽第3度碰頭，2022年時，小林以3比2逆轉勝；2023年雙方又在16強賽碰頭，但小林因傷退賽，「眼鏡哥」因此直接晉級8強。

今晚雙方再度交手，林昀儒首局雖一度落後，但靠著關鍵時刻的正手進攻與幸運球，以12比10有驚無險先下一城；小林第2局氣勢如虹，沒給對手太多得分機會，以11比3再下一城。進入第3局，小林繼續掌控節奏，從0比2反超為5比2，迫使對手喊出暫停，下半局繼續猛攻，最終以11比6收下勝利。

賽後林昀儒受訪時提到，首局遇到一些挑戰，能守住非常關鍵，也讓他後續比賽心態調整得更好，戰術執行也相當理想。挺進16強後，小林接下來將與另一位法國好手高齊爭8強門票。

關鍵字： 桌球WTT林昀儒澳門冠軍賽A.勒布朗

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

