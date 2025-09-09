29歲昔NBA狀元恐退休？　西蒙斯「不甘領底薪」拒絕尼克報價

▲西蒙斯（右）拒絕尼克老將底薪報價，傳出正考慮是否繼續打 NBA。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2016年狀元郎西蒙斯（Ben Simmons），如今面臨生涯十字路口。《紐約郵報》日前報導，這位3屆全明星後衛「正在質疑自己是否還想在下季繼續打 NBA」，名記者史坦（ Marc Stein） 今（9）日則披露，西蒙斯拒絕了尼克開出的1年合約；據了解，他現在收到的報價都是老將底薪。

NBA新賽季下個月就要開打，西蒙斯至今仍未找到新東家，他在上季分別效力籃網與快艇，例行賽僅出戰 18 場，場均 2.9 分、3.8 籃板、 3.1 助攻，季後賽更只獲得 42 分鐘的出賽時間。最終，他收到的唯一報價都是底薪，其中包括來自尼克的一紙一年合約，但他選擇拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著訓練營將近，紐約目前只能開出老將底薪，而西蒙斯今夏仍希望能爭取高於底薪的合約。據傳波士頓與紐約是今夏對西蒙斯最感興趣的兩隊。早在 7 月中，自由市場第一波熱潮過後，就有消息指出尼克有意補進另一位外線防守者或替補控球，在當家控衛布朗森（Jalen Brunson）身後增加深度。除了尼克之外，塞爾提克、太陽與國王也都傳出關注過西蒙斯，但最終皆未能達成協議。

▲西蒙斯（左）近年表現大幅下滑，生涯陷入十字路口。（圖／達志影像／美聯社）

這位昔日費城門面球星，自 2021 年以來再也沒有打出明星身手，場均僅7 分，單季出賽場次皆未超過 51 場。無論是背傷困擾，還是當年季後賽對老鷹「放棄出手」留下的心理陰影，過去幾年的低迷已讓西蒙斯的身價大幅下滑。

儘管身高 208 公分、體重 109 公斤的西蒙斯仍具備防守天賦，但進攻端缺乏企圖心、投籃命中率偏低，加上傷勢隱憂，讓各隊對他興趣有限。如今在市場上徘徊整個休賽季，西蒙斯是否會重返 NBA，還是乾脆選擇退休，成為下一個「英年早退」的例子，已成為外界關注焦點。