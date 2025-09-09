運動雲

>

29歲昔NBA狀元恐退休？　西蒙斯「不甘領底薪」拒絕尼克報價

▲西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯（右）拒絕尼克老將底薪報價，傳出正考慮是否繼續打 NBA。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2016年狀元郎西蒙斯（Ben Simmons），如今面臨生涯十字路口。《紐約郵報》日前報導，這位3屆全明星後衛「正在質疑自己是否還想在下季繼續打 NBA」，名記者史坦（ Marc Stein） 今（9）日則披露，西蒙斯拒絕了尼克開出的1年合約；據了解，他現在收到的報價都是老將底薪。

NBA新賽季下個月就要開打，西蒙斯至今仍未找到新東家，他在上季分別效力籃網與快艇，例行賽僅出戰 18 場，場均 2.9 分、3.8 籃板、 3.1 助攻，季後賽更只獲得 42 分鐘的出賽時間。最終，他收到的唯一報價都是底薪，其中包括來自尼克的一紙一年合約，但他選擇拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著訓練營將近，紐約目前只能開出老將底薪，而西蒙斯今夏仍希望能爭取高於底薪的合約。據傳波士頓與紐約是今夏對西蒙斯最感興趣的兩隊。早在 7 月中，自由市場第一波熱潮過後，就有消息指出尼克有意補進另一位外線防守者或替補控球，在當家控衛布朗森（Jalen Brunson）身後增加深度。除了尼克之外，塞爾提克、太陽與國王也都傳出關注過西蒙斯，但最終皆未能達成協議。

▲▼西蒙斯迎來快艇首秀；快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯（左）近年表現大幅下滑，生涯陷入十字路口。（圖／達志影像／美聯社）

這位昔日費城門面球星，自 2021 年以來再也沒有打出明星身手，場均僅7 分，單季出賽場次皆未超過 51 場。無論是背傷困擾，還是當年季後賽對老鷹「放棄出手」留下的心理陰影，過去幾年的低迷已讓西蒙斯的身價大幅下滑。

儘管身高 208 公分、體重 109 公斤的西蒙斯仍具備防守天賦，但進攻端缺乏企圖心、投籃命中率偏低，加上傷勢隱憂，讓各隊對他興趣有限。如今在市場上徘徊整個休賽季，西蒙斯是否會重返 NBA，還是乾脆選擇退休，成為下一個「英年早退」的例子，已成為外界關注焦點。

關鍵字： NBA西蒙斯尼克自由球員退休

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

大谷翔平守護神計畫？羅伯斯：尚未定案

大谷翔平守護神計畫？羅伯斯：尚未定案

U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

最年輕部長上任！李洋領軍運動部　推六大方向迎接嚴峻挑戰

最年輕部長上任！李洋領軍運動部　推六大方向迎接嚴峻挑戰

湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

揭開狗狗濕糧背後的「用心祕密」　西莎從研發到品管層層把關！

熱門新聞

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

大谷翔平守護神計畫？羅伯斯：尚未定案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1體壇新紀元　運動部揭牌李洋部長上任

2台灣「旅美強投」　有望對決大谷翔平

3前主播卓君澤　傳當運動部長李洋機要

4巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

5金牌部長李洋　宣示運動部6大政策

最新新聞

1悍將921邀SJ小分隊登大巨蛋

2金牌部長李洋　宣示運動部6大政策

3李洋擔任部長　卓榮泰曝出線主因

4西蒙斯「不甘領底薪」拒絕尼克報價

5美馬學宣布季後引退　林智勝曾轟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

林智勝引退賽女兒再登大巨蛋　同框小龍女！開場舞帥翻全場

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366