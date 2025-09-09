羅德投手美馬學宣布季後引退　2010亞運曾挨林智勝全壘打

▲ 樂天美馬學。(圖／達志影像／美聯社)

記者王真魚／綜合報導

日職羅德隊9日宣布，投手美馬學將在本季結束後退休，並於9月30日主場對樂天的比賽（ZOZO海洋球場）舉行引退賽。值得一提的是，美馬學在2010年廣州亞運也曾被「大師兄」林智勝轟出全壘打，如今兩人都在今年告別球員生涯。

35歲的美馬學近兩年因手肘、膝蓋傷勢纏身，即便上場也難有理想表現。他在聲明中坦言，長年忍受傷痛，讓自己意識到已經到達極限，雖有不捨，但更多的是「不必再與痛苦對抗」的解脫。他感謝球團為他安排引退比賽，也希望最後能將自己投球的身影留給支持他的球迷。

台灣球迷對美馬學並不陌生。2010年廣州亞運「台日大戰」中，林智勝在6局上從他手中轟出全壘打，幫助中華隊取得3：0領先，留下經典一幕。除此之外，現效力台鋼雄鷹的王柏融，在旅日效力日本火腿隊期間，也曾從美馬手中開轟。

美馬學自2010年加盟樂天金鷲，以穩定的控球與先發耐投著稱，2019年轉投羅德後持續發揮經驗價值。生涯累積超過15年，聲明全文如下：

這兩年間，我的手肘與膝蓋傷勢不斷，哪怕能夠上場比賽，也無法拿出理想的結果，每一天都在為不能盡情打球而感到痛苦。今年我抱著『這是最後一年』的心情，一直往前看，與自己戰鬥。多年來身體承受了許多傷痛，如今持續感受到極限帶來的痛楚，讓我意識到該是退下來的時候，並逐漸整理好心情，接受現役引退這個現實。

當然，做出引退決定時，心中有不捨，也有遺憾，但老實說，第一個浮現的感受，是不用再與痛苦對抗的那份解脫。球團願意為我安排最後的引退比賽，我心懷感激。

最後，我希望能在球迷面前，再度以投手的身影現身球場。感謝大家15年來，不論何時都給予我支持與聲援。能夠度過如此無可取代的美好時光，看見這麼多動人的景色，我真的由衷感謝。」