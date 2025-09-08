運動雲

羅伯斯：佐佐木朗希還沒準備好重返大聯盟　暫不考慮轉牛棚

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（8）日在個人訪談節目《早安羅伯斯》中，談及因右肩不適、目前正在3A實戰復健的佐佐木朗希，針對他的現況與未來評估做出回應。

佐佐木3日於3A完成本季第4次復健登板，對戰太空人3A首局即被擊出2支2分砲，最終5局失4分吞下敗投。該場速球最快僅達96.9英里，略低於前2場復健登板。

對此羅伯斯指出，「他的球速尚未完全恢復，控球也還不夠理想，我認為今年對朗希而言是一個學習與經驗的賽季，雖然他過去學了不少東西，但目前還沒準備好重返大聯盟。」

關於球速，羅伯斯補充說，「雖然他（前幾場）一度投出99英里，但那球沒能控好，之後就為了搶好球帶被迫降低球速。」

他直言，「朗希應該要能在維持球速的情況下精準控球，以他的實力與天賦，理應能在小聯盟壓制對手，如果在3A都壓不住，那要在大聯盟面對的打者就更難了。」

目前道奇先發輪值中已包括山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、席漢（Emmet Sheehan）6人，名單飽和。羅伯斯坦言，「朗希現在要進入先發輪值是非常困難的，但我希望他把這視為挑戰，用成績證明自己。」

他補充道，「目前隊上有不少投手表現不錯，要擠進輪值需要相當突出的表現，但朗希具備這樣的實力與天賦，我希望他能用『結果』贏得位置。」至於是否考慮讓佐佐木轉任中繼甚至終結者角色，羅伯斯斬釘截鐵表示，「目前為止沒有這樣的計畫。」

