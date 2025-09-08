運動雲

U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

▲▼王奕翔。（圖／中華棒協提供）

▲王奕翔。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊8日與澳洲交手，以10比2大勝。張育豪連續兩戰都有打點進帳，曾聖恩、李楷棋在後段串聯長打火力。先發投手王奕翔主投4局無失分，拿下勝投。

中華隊預賽戰績來到3勝1敗，9日預賽最後一戰將對上德國。由於中華與德國都擊敗過澳洲，因此雙方已確定攜手晉級，將依對戰結果決定排名。美國目前4戰全勝，無論最後一戰對澳洲勝敗，都篤定以分組第一晉級超級循環賽。

1局下，帕蘇拉．塔基斯利尼安敲出本屆個人首支安打，點燃攻勢。蔡琞傑再補上安打，張育豪原本要短打，收棒敲安先馳得點。江庭毅選到保送，張乙安擊出滾地球再添1分。兩出局後，許書誠靠失誤上壘，曾聖恩補上長打追加2分，單局灌進5分，並將澳洲先發投手帕克特（Riley Puckett）打退場。

2局下，帕蘇拉選到保送，蔡琞傑擊出滾地球造成守備失誤，他一路衝上三壘，隨後靠暴投回本壘得分，中華隊以6比0領先。3局下，江庭毅、張乙安、許書誠連續保送攻佔滿壘，李楷棋清壘安打送回3分，帕蘇拉再補上高飛犧牲打，比分拉開至10比0。

王奕翔首局就遭連續3支安打形成滿壘危機，但及時抓到二壘跑者牽制出局化解。3局又在兩出局後連挨安打，再以147公里速球三振脫困。他主投4局被敲5安打，送出4次三振、1次保送，無失分。

5局上何樺接替，連續兩局都有失分，其中1分為非自責。6局上靠著蔡琞傑左外野飛撲美技，沒收寒川瑛太的安打，化解危機。7局上林珺希登板關門，最終中華隊以8分差收下勝利。

▲▼U18張育豪。（圖／中華棒協提供）

▲U18張育豪。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球U18中華隊澳洲勝利

