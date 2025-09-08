運動雲

美國「救贖之隊」領袖奇德自嘲像打雜小弟　詹皇：他國際賽沒輸過

記者游郁香／綜合報導

美國男籃「救贖之隊」正式入主名人堂，現任獨行俠主帥、傳奇控衛奇德（Jason Kidd）在典禮上展現幽默本色，直言自己雖是老大哥，卻更像「打雜小弟」。這番話立刻引來詹姆斯（LeBron James）打斷護航，強調奇德是唯一一位「國際賽從未吞敗」的球員，讓全場笑聲與掌聲齊響。

奇德在2008年北京奧運身為資深領袖，場均出賽僅13分鐘，數據是1.6分、2助攻。他因此打趣說，「我可能是隊長，但更像打雜的、遞毛巾的……還會問大家想喝什麼口味的佳得樂。」詹皇隨即插話，「別這麼說，他可是唯一一個在國際賽從來沒輸過的球員。」奇德的榮耀履歷也包含兩面奧運金牌，分別來自2000年雪梨與2008年北京。

▲▼傳奇控衛奇德自嘲在2008年「救贖之隊」中像個打雜小弟，詹皇立刻反駁。（圖／達志影像／美聯社）

▲奇德（右）在名人堂典禮自嘲「更像打雜的」，全場笑聲不斷。（圖／達志影像／美聯社）

2008年的美國男籃被稱為「救贖之隊」，在那之前，美國隊在國際賽場接連受挫，2004年雅典奧運首戰輸給波多黎各，還在準決賽不敵阿根廷，最終只拿到銅牌。直到「K 教頭」沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）接掌兵符，並迎來湖人巨星布萊恩（Kobe Bryant）加入，美國隊才在北京重返榮耀。

安東尼（Carmelo Anthony）曾在 Netflix 2022 年紀錄片《The Redeem Team》中回憶當年，「那是一種喜悅，也是一種鬆了一口氣的感覺。我們真的做到了，為了同一個目標團結在一起。我的球衣上沒有『金塊』，詹皇的球衣上沒有『騎士』，Kobe 的球衣上也沒有『湖人』，我們都穿著『USA』。」

自從奇德與「救贖之隊」在北京奧運重奪金牌後，美國男籃就未再缺席過最高頒獎台，每一屆奧運都把金牌收入囊中。

▲▼傳奇控衛奇德自嘲在2008年「救贖之隊」中像個打雜小弟，詹皇立刻反駁。（圖／達志影像／美聯社）

▲2008 年「救贖之隊」被視為美國男籃重返榮耀的轉捩點。（圖／達志影像／美聯社）

