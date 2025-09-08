運動雲

道奇棄將換新東家！　勇士撿到前明星終結者迪亞茲

▲▼迪亞茲。（圖／路透）

▲迪亞茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

亞特蘭大勇士今（8）日宣布，已透過讓渡程序，簽下近日被洛杉磯道奇指定讓渡（DFA）的前明星終結者迪亞茲（Alexis Díaz）。《The Athletic》記者奧布萊恩（David O’Brien）披露，勇士40人名單尚有空位，無需額外調動即可完成登錄。

迪亞茲現年28歲，今年5月才從辛辛那提紅人被交易至道奇，可惜不論在3A或大聯盟的表現都持續低迷。他在大聯盟出賽9場繳出5.00防禦率，3A成績更慘，11場登板防禦率高達8.10，最終於上周遭道奇移出名單，成為讓渡對象。

迪亞茲生涯初期曾是聯盟最受矚目的年輕終結者之一，2022年初登板就在紅人繳出防禦率1.84的超狂成績，並在國聯新人王票選中排名第5。2023年再接再厲，單季拿下37次救援成功、入選明星賽，當年三振率高達31.2%，一度被視為紅人牛棚的基石。

不過過去2季狀況明顯走下坡，今年為止，他在道奇與紅人共計15場出賽，累積15局投球，防禦率高達7.80，三振率 僅16.9%，保送率9.9%，控球不穩問題始終未解。

勇士目前戰績不盡理想，但在球季後段仍不斷透過讓渡補進潛力戰力，迪亞茲有機會在剩餘球季爭取表現，力拚在休賽季留隊。他目前具備仲裁資格，去年年薪為450萬美元，勇士將視他後續表現決定是否保留。

值得一提的是，迪亞茲的哥哥正是大都會的明星終結者艾德溫·迪亞茲（Edwin Díaz），2人分別鎮守紐約與亞特蘭大牛棚，如今弟弟能否重返巔峰，也成為下半季觀察焦點之一。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇迪亞茲亞特蘭大勇士

