WB拳擊世錦賽　吳詩儀逆轉擊敗愛爾蘭對手晉8強

▲台灣拳擊好手吳詩儀挺進8強。（圖／翻攝中華民國拳擊協會，下同）



記者張靖榕／綜合報導

台灣女子拳擊好手吳詩儀在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽中逆轉晉級，於7日進行的57公斤級16強賽事中，以4比1擊敗愛爾蘭選手華爾希（Michaela Walsh），挺進8強，朝獎牌目標更進一步。

這屆由世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）首度主辦的世界錦標賽，吸引來自全球60國、超過500名選手參與。曾在巴黎奧運女子60公斤級奪銅的吳詩儀，本次轉戰57公斤級，依然展現出穩定且靈活的實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽一開始，吳詩儀尚未適應對手華爾希以近身亂拳為主的打法，首回合以2比3稍稍落後。不過進入第二回合後，她隨即調整戰術，保持距離、運用刺拳進攻，成功擾亂對手節奏，並獲得4名裁判給出10分，使她在總分上反超，以1比0取得領先。

決勝回合，吳詩儀沉著應戰，故意放慢節奏引誘對手攻擊，等待破綻後出拳得分，最終再度贏得4名裁判的青睞，以4比1逆轉晉級8強。

賽後教練柯文明接受中央社訪問時表示，賽前早已預判對手擅長近身混戰，因此提醒吳詩儀要保持距離、不要急於接戰。他指出，「我認為首回合我們還是有優勢的，不知道裁判為什麼會判給對手。」但也肯定吳詩儀臨場調整得宜，「她真的越來越穩定，有大將之風。」

柯文明強調，目前的基本目標就是拿下獎牌，「但我們當然希望可以一路打進冠軍戰，收下金牌。」