運動雲

>

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇8日終於結束近期5連敗，此役他們全靠大谷翔平火力全開；他在與金鶯先發菅野智之的大聯盟初次對決中，於首局與第3局連續2打席轟出本季第47、48支本壘打，全場2打數2安打、2打點，另選到3次四壞球，5度上壘成為球隊勝利最大功臣。

比賽一開始，大谷便在首局迎擊菅野的外角高球，將球送入中右外野看台，擊出本季第47轟，也是他本季第12支首局首打席全壘打，追平貝茲（Mookie Betts）2023年創下的隊史紀錄；3局上大谷再度站上打席，他鎖定菅野的內角速球，全力一揮，球再次飛向中外野，完成連兩打席連續開轟。

在菅野退場後，對方投手群刻意迴避，大谷在4、7、9局皆獲得四壞球保送，成為對手無法忽視的存在；9局他的保送更幫助貝茲敲出追加分的適時安打。

金鶯先發菅野智之的表現不盡理想，僅投3.1局便因右腳遭擊球擊中受傷退場。此役他共投67球，被敲7安打、失4分，包含大谷兩轟與貝茲一轟，最終吞下個人本季第8敗（10勝）；球團表示，他退場原因為「右腳不適」，所幸檢查結果顯示並無骨折。

道奇先發左投克蕭（Clayton Kershaw）今天也繳出亮眼內容，主投5.2局僅失2分，送出8次三振，拿下本季第10勝（2敗），這是他時隔2年再度達成單季雙位數勝投，生涯累計第222勝；7局與8局由羅布雷斯基（Justin Wrobleski）穩住陣腳，9局則交由年輕左投德萊耶（Jack Dreyer）守成，道奇成功關門止住5連敗。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

楊崇煇貼心喊「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

楊崇煇貼心喊「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

彩排就已感動哭！林智勝謝自己淚崩：34年每關都不是一個人挺過來

彩排就已感動哭！林智勝謝自己淚崩：34年每關都不是一個人挺過來

【恐怖泥流沖家門】台中太平暴雨狂灌！圍牆倒塌馬路秒淹

熱門新聞

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

楊崇煇貼心喊「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

2林智勝補充感謝貴人！劉保佑受邀未出席小遺憾

3林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

4林智勝感謝多年前拉一把

5林智勝引退儀式揭曉新身分！

最新新聞

1艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一

2日籍舊戰友杉谷拳士以台語感動大師兄

3林智勝305轟苦主　許育銘吐心聲

4大谷翔平雙響砲　羅伯斯盛讚

5林泓育驚喜獻花淚崩林智勝也快忍不住

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366