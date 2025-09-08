大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇8日終於結束近期5連敗，此役他們全靠大谷翔平火力全開；他在與金鶯先發菅野智之的大聯盟初次對決中，於首局與第3局連續2打席轟出本季第47、48支本壘打，全場2打數2安打、2打點，另選到3次四壞球，5度上壘成為球隊勝利最大功臣。

Shohei setting the tone early.



Today's Vital Play of the Game presented by @UCLAHealth. pic.twitter.com/VcIsyc8m2p September 7, 2025

比賽一開始，大谷便在首局迎擊菅野的外角高球，將球送入中右外野看台，擊出本季第47轟，也是他本季第12支首局首打席全壘打，追平貝茲（Mookie Betts）2023年創下的隊史紀錄；3局上大谷再度站上打席，他鎖定菅野的內角速球，全力一揮，球再次飛向中外野，完成連兩打席連續開轟。

Shohei and Mookie go back-to-back! pic.twitter.com/BmuBesGZIz — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 7, 2025

在菅野退場後，對方投手群刻意迴避，大谷在4、7、9局皆獲得四壞球保送，成為對手無法忽視的存在；9局他的保送更幫助貝茲敲出追加分的適時安打。

金鶯先發菅野智之的表現不盡理想，僅投3.1局便因右腳遭擊球擊中受傷退場。此役他共投67球，被敲7安打、失4分，包含大谷兩轟與貝茲一轟，最終吞下個人本季第8敗（10勝）；球團表示，他退場原因為「右腳不適」，所幸檢查結果顯示並無骨折。

A season high of eight strikeouts on Kershaw Day. pic.twitter.com/OwfZYeztbG — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 7, 2025

道奇先發左投克蕭（Clayton Kershaw）今天也繳出亮眼內容，主投5.2局僅失2分，送出8次三振，拿下本季第10勝（2敗），這是他時隔2年再度達成單季雙位數勝投，生涯累計第222勝；7局與8局由羅布雷斯基（Justin Wrobleski）穩住陣腳，9局則交由年輕左投德萊耶（Jack Dreyer）守成，道奇成功關門止住5連敗。