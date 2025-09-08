鄧愷威出戰紅雀前4局壓制力十足　第5局控球亂流失4分提前退場

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人今（8日）客場續戰聖路易紅雀，台灣右投鄧愷威擔任先發，他在前4局展現強大三振能力，共送出8次三振，但第5局單局遇到控球亂流，遭紅雀攻勢突破，最終提前退場，巨人目前暫以3比4落後。

鄧愷威首局就展現壓制力，連續三振赫雷拉（Ivan Herrera）與高曼（Nolan Gorman）送出2K。接下來2、3局他持續以犀利變化球與精準內外角搭配封鎖紅雀打線，3局結束僅被敲出1支安打。

4局下雖遭高曼安打、溫恩（Masyn Winn）保送形成危機，但鄧愷威再度靠連續三振脫困，單局連飆2K化解失分危機，至此鄧凱威已經累積8次三振，展現壓制力。

然而，5局下半鄧凱威控球逐漸失準，連續對沃克（Jordan Walker）、丘奇（Nathan Church）與費爾明（Jose Fermin）送出3次保送形成滿壘危機；隨後努特巴爾（Lars Nootbaar）敲出安打送回1分，紅雀率先打破僵局。

此時巨人決定將鄧愷威換下，由布托（Jose Butto）接替投球，但紅雀乘勝追擊，赫雷拉補上安打再添1分，高曼再選到保送擠回分數，隨後溫恩擊出雙殺打，又讓紅雀再添1分，單局灌進4分。

鄧愷威此役總計投4局，用77球，被敲3支安打，送出8次三振，但同時出現5次保送，失4分（皆為自責），苦吞不穩控球所帶來的代價。

目前比賽進行中，巨人在6局上半攻下3分，但仍以3比4落後紅雀，接下來打線能否持續支援投手群、幫助球隊追分，將是比賽勝負關鍵。