▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在大巨蛋完成職棒生涯最終戰，儀式中最讓他情緒潰堤的，不是感謝家人或球迷，而是對自己說出「辛苦了」的那一刻；林智勝坦言，一想到這些年身體和心靈的挫折都能挺過來，腦海湧現無數回憶，忍不住哽咽落淚；如今卸下全壘打王身分，他期許未來能以另一種方式留下印記，幫助孩子們勇敢追夢，打出屬於自己的全壘打。

林智勝在致詞尾聲特別留一段話給自己。他在受訪時透露，其實在彩排時就發現一旦要感謝自己時，腦中湧出無數回憶，讓他難以言語，正式致詞時，仍舊忍不住情緒：「不管是比賽的挫折、身體上的挫折，或是各種挑戰，我都挺過來，但這過程一個人是度不過的，需要家人與朋友的陪伴，所以在說『自己辛苦了』的時候，真的很難忍住。」

被問及希望球迷記住的樣貌時，林智勝表示：「大家現在想到我，可能是全壘打王。但我希望未來能以推廣運動心理、幫助小朋友的角色被記得，希望他們知道只要勇敢往前衝，就一定有人在背後支持。」

林智勝在第6局擊出全壘打，成為生涯第305轟，也是大巨蛋個人生涯首轟。他直言從沒想過會以全壘打收尾，前2打席甚至吞下三振，但他告訴自己：「結果已經不重要，只要能做自己最喜歡的事情給大家看就好，」當球飛出牆外，他將這份驚喜獻給全場球迷。

現場也湧入眾多昔日隊友，包含之前提到的林泓育、王勝偉等人，讓他數度哽咽，他坦言自己也容易受他人情緒影響：「蔣少宏已經在哭了，天信忍著不哭，吸回去，小胖原本說趕不過來，結果還是出現，一抱過來我就忍不住了。」

對於引退儀式結束的感受，林智勝坦言：「其實在9局上半比賽結束時，我就覺得球員生涯到此為止了，儀式是儀式，但真正的告別是在球場上。」

從9歲拿起球棒，到43歲高掛球鞋，林智勝度過34年棒球歲月。他用最後一轟、最後一場9局先發，寫下完美收尾，也為中華職棒史留下深刻的一頁；未來他將把心力投注於運動心理推廣與基層棒球，持續守護這片熱愛的綠茵。

