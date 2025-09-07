運動雲

>

彩排就已感動哭！林智勝感謝自己淚崩：34年每一關都不是一個人挺過來

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在大巨蛋完成職棒生涯最終戰，儀式中最讓他情緒潰堤的，不是感謝家人或球迷，而是對自己說出「辛苦了」的那一刻；林智勝坦言，一想到這些年身體和心靈的挫折都能挺過來，腦海湧現無數回憶，忍不住哽咽落淚；如今卸下全壘打王身分，他期許未來能以另一種方式留下印記，幫助孩子們勇敢追夢，打出屬於自己的全壘打。

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

林智勝在致詞尾聲特別留一段話給自己。他在受訪時透露，其實在彩排時就發現一旦要感謝自己時，腦中湧出無數回憶，讓他難以言語，正式致詞時，仍舊忍不住情緒：「不管是比賽的挫折、身體上的挫折，或是各種挑戰，我都挺過來，但這過程一個人是度不過的，需要家人與朋友的陪伴，所以在說『自己辛苦了』的時候，真的很難忍住。」

被問及希望球迷記住的樣貌時，林智勝表示：「大家現在想到我，可能是全壘打王。但我希望未來能以推廣運動心理、幫助小朋友的角色被記得，希望他們知道只要勇敢往前衝，就一定有人在背後支持。」

林智勝在第6局擊出全壘打，成為生涯第305轟，也是大巨蛋個人生涯首轟。他直言從沒想過會以全壘打收尾，前2打席甚至吞下三振，但他告訴自己：「結果已經不重要，只要能做自己最喜歡的事情給大家看就好，」當球飛出牆外，他將這份驚喜獻給全場球迷。

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

現場也湧入眾多昔日隊友，包含之前提到的林泓育、王勝偉等人，讓他數度哽咽，他坦言自己也容易受他人情緒影響：「蔣少宏已經在哭了，天信忍著不哭，吸回去，小胖原本說趕不過來，結果還是出現，一抱過來我就忍不住了。」

對於引退儀式結束的感受，林智勝坦言：「其實在9局上半比賽結束時，我就覺得球員生涯到此為止了，儀式是儀式，但真正的告別是在球場上。」

從9歲拿起球棒，到43歲高掛球鞋，林智勝度過34年棒球歲月。他用最後一轟、最後一場9局先發，寫下完美收尾，也為中華職棒史留下深刻的一頁；未來他將把心力投注於運動心理推廣與基層棒球，持續守護這片熱愛的綠茵。

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式，林智勝致詞時爆哭。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式，林智勝致詞時爆哭。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 味全龍中華職棒林智勝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

林智勝感動繞場重現經典　洪一中獻花、林泓育驚喜現身淚崩擁抱

林智勝感動繞場重現經典　洪一中獻花、林泓育驚喜現身淚崩擁抱

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門新聞

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林智勝引退儀式揭曉新身分！

2快訊／林智勝引退賽開轟全場歡呼

3離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

4葉君璋感嘆林智勝全壘打、結尾很可惜

5林智勝感謝多年前拉一把

最新新聞

1林智勝補充感謝貴人！劉保佑受邀未出席小遺憾

2林智勝引退後迎教練挑戰

3林智勝淚：想成為幫小朋友打出全壘打的人

4林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

5U18世界盃張育豪再見安打建功！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366