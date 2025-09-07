林智勝感性謝謝劉保佑董事長：剛進職棒給我很大的幫助

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

林智勝引退賽7日感性致詞，特別感謝拉拔他進入職棒的昔日La New熊、Lamigo桃猿大家長劉保佑。他說：「其實有邀請董事長劉保佑，但他比較忙。他在食衣住行各方面都很用心，尤其是在我剛進職棒的時候，給了我很大的幫助，非常感謝他對台灣職棒的貢獻。」

他也特別致謝洪一中總教練，引來全場球迷熱烈歡呼。林智勝笑說：「這12年來，你遇到一個很不聽話、什麼都想做自己的選手，謝謝你仍然看到我的潛力，讓我在La New、Lamigo打出好成績，非常感謝你。」

林智勝的職棒起點正是La New熊。2003年季後代訓選秀會，他以「狀元」之姿被La New熊選進，自2004年起效力至2010年，之後在2011年至2015年間披上Lamigo桃猿戰袍，長達12年為劉保佑、劉玠廷父子經營的球隊奮戰。期間他幫助球隊奪下4座總冠軍，成為隊史最具代表性的球星之一。

劉保佑董事長雖未能到場，但特別送上花籃。對林智勝而言，劉保佑是他職棒人生最重要的貴人，La New是他生涯的起點，能在引退之日收到花籃與祝福，他直言「相當驚喜」。

▲林智勝 。（圖／ETtoday資料照）