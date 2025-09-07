運動雲

>

「以前說4隊飽和」 洪一中看中職破300萬人：未來第7、8隊有可能

▲▼中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

▲中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒觀眾人次在本季提前突破300萬大關，創下新里程碑。台鋼雄鷹總教練洪一中談及此事時表示，身為台灣棒球的一份子，看到如此盛況自然感到欣慰，更直言「以前都說4隊飽和，現在要有7、8隊也不是不可能」。

洪一中指出，以前大家普遍認為台灣市場有限，「我們也很難想像有一天能有300萬人次進場。」如今不僅達標，滿場4萬人的畫面也出現數次，顯示環境與觀念已有巨大轉變。他強調，這證明台灣棒球潛力仍在成長，未來甚至可能挑戰400萬、500萬人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪一中認為未來增隊並非天方夜譚，「很多人以前說4隊飽和，但哪一天第7隊、第8隊出現，話題與組合變多，熱度自然會再提升，也會吸引更多觀眾進場。」他更提到，過去認為東部人口較少難以養球隊，但實際上當地球迷的熱情不輸西部，未來若有更多資源投入，也能孕育職棒隊伍。

過去台灣因為場地不夠好，加上夏天天氣炎熱、潮濕，多少影響到球迷進場意願，洪總坦言，「以前去美國、日本都很羨慕，進場觀眾可以達到4、5萬人，所以台灣蓋球場都蓋2萬人滿場的，澄清湖也是、洲際也是。」

洪一中最後補充，優質球場與良好的比賽體驗是吸引球迷的關鍵，「以前我們覺得台灣不可能有4萬人進場，如今證明了可以。當球場設施升級、環境改善，棒球自然會融入更多人的生活。」他期待台灣棒球持續突破，讓更多球迷走進球場，見證下一個高峰。

關鍵字： 中職台灣棒球觀眾人次洪一中棒球成長

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

林智勝最後一戰先發一壘！葉總笑稱「看他怎麼演」視狀況打滿

林智勝最後一戰先發一壘！葉總笑稱「看他怎麼演」視狀況打滿

Cardi B新專輯封面　推出「法庭迷因版」

熱門新聞

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸無安打比賽破功！

2大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

3林書逸失誤賽後特守　獅7比1宰兄弟

4洪一中對林智勝最後一戰相擁致意　

5大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

最新新聞

1古久保讚余德龍守備「放哪都安心」

2威廉波特封王遊行嗨進大巨蛋　榮幸參與林智勝告別戰

3林智勝哥哥：每一刻都以他為榮

4教士10比8擊敗洛磯中止5連敗

5悍將本土先發下半季走跌　鋒總點出關鍵

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366