「以前說4隊飽和」 洪一中看中職破300萬人：未來第7、8隊有可能

▲中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒觀眾人次在本季提前突破300萬大關，創下新里程碑。台鋼雄鷹總教練洪一中談及此事時表示，身為台灣棒球的一份子，看到如此盛況自然感到欣慰，更直言「以前都說4隊飽和，現在要有7、8隊也不是不可能」。

洪一中指出，以前大家普遍認為台灣市場有限，「我們也很難想像有一天能有300萬人次進場。」如今不僅達標，滿場4萬人的畫面也出現數次，顯示環境與觀念已有巨大轉變。他強調，這證明台灣棒球潛力仍在成長，未來甚至可能挑戰400萬、500萬人次。

洪一中認為未來增隊並非天方夜譚，「很多人以前說4隊飽和，但哪一天第7隊、第8隊出現，話題與組合變多，熱度自然會再提升，也會吸引更多觀眾進場。」他更提到，過去認為東部人口較少難以養球隊，但實際上當地球迷的熱情不輸西部，未來若有更多資源投入，也能孕育職棒隊伍。

過去台灣因為場地不夠好，加上夏天天氣炎熱、潮濕，多少影響到球迷進場意願，洪總坦言，「以前去美國、日本都很羨慕，進場觀眾可以達到4、5萬人，所以台灣蓋球場都蓋2萬人滿場的，澄清湖也是、洲際也是。」

洪一中最後補充，優質球場與良好的比賽體驗是吸引球迷的關鍵，「以前我們覺得台灣不可能有4萬人進場，如今證明了可以。當球場設施升級、環境改善，棒球自然會融入更多人的生活。」他期待台灣棒球持續突破，讓更多球迷走進球場，見證下一個高峰。