金鶯魔法再現？瑞普肯30週年紀念夜　逆轉道奇主帥也瘋狂

▲里維拉（Emmanuel Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯在台灣時間7日上午的比賽中，僅差一人出局就要被道奇王牌山本由伸投出無安打，但球隊展開不可思議的9下大反攻，最終以4比3再見逆轉勝，替這個「瑞普肯紀念之夜」寫下戲劇性的結局。

今天正逢金鶯隊史傳奇球星、名人堂球員「鐵人」瑞普肯（Cal Ripken Jr.）締造連續2131場出賽紀錄滿30週年。這個幾乎不可能被打破的里程碑，在賽前儀式中被隆重致敬，現場不僅有瑞普肯，還有許多1995年的舊隊友以及前金鶯球星一同到場，讓全場氛圍充滿懷舊與榮耀。

代理總教練曼索里諾（Tony Mansolino）賽後微笑說：「幸運的是，我想卡爾的魔力在第9局迴盪，影響了我們。」

Sometimes history repeats itself... pic.twitter.com/TRFp36FOMp — Baltimore Orioles (@Orioles) September 7, 2025

27歲日本右投山本由伸在3局連續保送2名打者後，隨即展開壓制，連續解決17名打者。進入第9局，他先三振傑克森（Alex Jackson），再讓梅奧（Coby Mayo）飛球出局，眼看就要完成金鶯公園史上第2場無安打。

但2出局後，21歲的哈勒戴（Jackson Holliday）挺身而出；他賽後坦言：「老實說，那就是我唯一想到的，進到第8局時，我就在想，『噢天啊，會輪到我了，』所以我絕對有想到，也有點緊張，因為這算是件大事。」

在2-1球數時，哈勒戴瞄準山本的最後一球卡特球，將球轟向右中外野，全壘打距離達362英呎，徹底打碎了山本的無安打美夢。

哈勒戴的全壘打將比分追至1比3，也點燃了全隊鬥志，里維拉（Emmanuel Rivera）透過球隊翻譯基諾尼斯（Brandon Quinones）表示：「比賽不會結束，直到最後一個出局數被抓下來，所以當時我們全都從板凳上跳起來，超興奮他打出那支安打，讓比賽繼續。」

接下來新人傑克森（Jeremiah Jackson）敲出二壘安打，韓德森（Gunnar Henderson）被觸身球保送，曼卡索（Ryan Mountcastle）再獲四壞保送，瞬間滿壘；考瑟（Colton Cowser）又選到保送，將比分追至2比3。

這時道奇換上左投史考特（Tanner Scott），他前一晚才被巴薩洛（Samuel Basallo）轟再見全壘打；里維拉在1-1球數下，掃出中外野安打，送回2分再見分，全場42612名觀眾隨即陷入瘋狂。

PLAY ORIOLES MAGIC RIGHT NOW pic.twitter.com/xpdsPtLztG — Baltimore Orioles (@Orioles) September 7, 2025

主帥曼索里諾說：「對啊，太瘋狂了，我不確定我有沒有看過這樣的比賽走向。」

雖然金鶯本季僅66勝76敗，整體表現不如預期，但近期對國聯西區兩強教士與道奇拉出5連勝，為2026球季累積正面能量。

左投羅傑斯（Trevor Rogers）最後表示：「我簡直不敢相信。這是我參與過最棒的比賽，特別是在2131紀錄30週年的背景下，對我個人來說，這就是我們今年的代表作，即便這一年結果不如預期，但我們不斷奮戰、互相支持、彼此拼搏。」