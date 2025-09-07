運動雲

山本由伸9下2出局無安打破功　坦言「最後一球自己配的」

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸只差1出局數就能完成無安打比賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇先發投手山本由伸今（7）日對戰巴爾的摩金鶯，自開局起一路完成8.2局未讓對手擊出安打，遺憾在9局下2出局時遭哈樂戴（Jackson Holliday）轟出陽春砲，與無安打比賽紀錄擦肩而過，賽後他回顧這一關鍵打席，坦言挨轟的破功球是他的個人判斷。

9局下2出局後被對手敲出全壘打，山本表示，「真的非常懊悔，最後那一球是我自己選擇的球種，但就是真的被打了……就是那種『啊，被打到了』的感覺。」

他也坦言，「事前其實有跟捕手討論好要怎麼對付他（哈樂戴），就照著那個策略來，但前幾球沒控好，最後是我自己決定要投卡特球的。」當下是否就判斷那球會出牆，錯失無安打，他簡短地回應，「是的。」

被問及今天整體狀態，山本指出，「每一種球路都能確實投進去，並不是只靠手腕，而是整體發力去投的，球的質量都很好，雖然中間有出現保送，但我能持續把球投進好球帶、調整好球數，我想那是今天能投得不錯的主因。」

關於是否意識到無安打比賽的可能，山本表示，「觀眾的歡呼聲很明顯，那種聲音給我很大的推動力，但我當時的用球數已經不少，沒想到球隊會讓我投到最後，我當下只是想盡全力放手一搏。」

與無安打比賽紀錄僅差一步之遙，但山本更在意球隊吞敗的事實，「能幫助球隊贏球會是最開心的事，那才是我們大家追求的目標，今天如果贏下來就完美了，但既然輸了，就真的很遺憾，我會努力讓自己再次投出像這樣的內容。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸

