MVP約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局　芬蘭闖歐錦賽8強

▲約基奇孤立無援領軍塞爾維亞爆冷敗在16強賽。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2025年歐洲籃球錦標賽今（7）日爆出冷門，芬蘭於16強賽以92比86擊敗由3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，不僅締造隊史自2009年以來首度戰勝對手的紀錄，也連續2屆晉級8強，寫下歷史新頁。

比賽一開始，芬蘭打出11比1攻勢，將比分擴大至16比5，徹底掌控比賽節奏，儘管塞爾維亞在第1節尾聲追平至28比28，但芬蘭展現韌性，半場結束仍以48比44領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3節戰局持續膠著，芬蘭保住領先優勢，以68比66進入決勝節；第4節初段，塞爾維亞打出6比0小高潮反超為77比75，然而芬蘭並未因此崩盤，反而由前鋒瓦爾托寧（Elias Valtonen）挺身而出，終場前1分鐘連得8分，幫助球隊拉開至87比81，終場奪勝。

瓦爾托寧全場貢獻13分、4籃板與3助攻，獲選單場最佳球員，他賽後表示，「這是一個不可思議的夜晚，對方給了我幾次機會，我就懷著信心果斷投籃。」

芬蘭主將、NBA猶他爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）本場扛起重任，攻下29分、7籃板；前鋒楊圖寧（Mikael Jantunen）挹注15分；年輕後衛李特（Miro Little）則繳出本屆代表作，攻下13分、8籃板、6助攻、3抄截。

儘管塞爾維亞王牌約基奇砍下全場最高的33分，前鋒約維奇（Nikola Jovic）也有20分進帳，但球隊整體表現失衡，尤其在籃板方面被芬蘭搶下多達20個進攻籃板，且三分命中率僅有29%，成為落敗主因。

塞爾維亞總教練佩希奇（Svetislav Pesic）坦言，「他們是本屆最強的進攻籃板球隊之一，我們完全無法限制他們的進攻籃板，這給了他們更多進攻機會。」

約維奇則直言對方打得更為出色，「從開賽我們就沒做好準備，他們的20個進攻籃板我們完全無法接受，我們有做功課，看了影片，但他們還是比我們更強、更有侵略性。」

對芬蘭而言，這場勝利不只是技術上的突破，更是情感上的里程碑。老將薩林（Sasu Salin）表示，「我這個人不太會回顧過去，只專注當下，雖然過去也有一些很棒的時刻，但現在我就是全世界最幸福的人，因為我們晉級了。」

芬蘭終止對塞爾維亞的8連敗紀錄，並首次在歐錦賽連2屆闖入8強，接下來他們將面對法國與喬治亞之戰的勝方。