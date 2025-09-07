只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在台灣時間7日上午客場先發交手金鶯，此役山本差點締造大聯盟生涯首場無安打比賽，無奈卻在9局下半2出局時被轟一發全壘打，與日本投手史上第3位「無安打無失分」的殊榮失之交臂；道奇最終在9下3比0的領先情況下遭到金鶯大逆轉，以3比4輸球，苦吞5連敗。

山本本場比賽開局狀態極佳，第3局一度因連續保送陷入無人出局一、二壘危機，但隨即靠著三振與雙殺打化解失分隱憂；道奇打線則在大谷翔平的滾地球先馳得點，五局再靠貝茲（Mookie Betts）的內野安打擴大領先。

在前五局，山本未被敲出任何安打，送出6次三振，握有勝投資格。直到9局下半兩出局時，他的無安打之夢因哈勒戴（Jackson Holliday）一發全壘打而破滅，最終山本留下8.2局10三振、被敲1安失1分的成績退場。

然而山本退場後，道奇牛棚陷入崩盤，接替上來的崔南（Blake Treinen）被敲1安外加2保送，讓金鶯2出局攻佔滿壘，道奇緊急換上左投史考特（Tanner Scott）登板，但他遭金鶯李維拉（Emmanuel Rivera）擊出1支2分打點再見安打，金鶯最終4比3完成超級逆轉，賞給道奇5連敗。