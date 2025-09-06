運動雲

>

張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩　林智勝大巨蛋感性告白

▲▼ 張惠妹大巨蛋林智勝引退賽演出 。（圖／聲動娛樂提供）

▲▼ 張惠妹大巨蛋林智勝引退賽演出 。（圖／聲動娛樂提供）

▲▼ 張惠妹大巨蛋林智勝引退賽演出 。（圖／聲動娛樂提供）

記者楊舒帆／台北報導

林智勝6日引退賽第二戰吸引4萬人滿場，張惠妹賽後演唱會更帶領全場球迷合唱林智勝經典應援曲，全場氣氛嗨到雞皮疙瘩。

張惠妹一登場便連唱《Overture》、《好膽你就來》、《渴了》炒熱現場氣氛，隨後在《三天三夜》邀請味全龍隊友登台同歡。張政禹突然拿出手機自拍，讓張惠妹笑說流程被「打斷」，但現場依舊嗨翻。接著第三首《跳進來》一響，林凱威與吉力吉撈站在C位與阿妹一起舞動，新洋投鎛銳也興奮跟著跳，讓張惠妹忍不住直呼：「又會打球又會跳舞，怎麼辦啊！」

當回顧300轟影片播放、伴隨《鋼鐵男子》音樂聲時，林智勝上台與張惠妹對望，瞬間哽咽。張惠妹笑著說：「我幫你準備了全壘打的寶座。」請林智勝坐在舞台中央，並親自領唱應援曲，由劉基鴻喊出應援詞，全場球迷齊聲高喊「林智勝」，張惠妹更帶領大家再度呼喊，讓全場陷入最高潮。她激動地說：「最後的合唱讓我起雞皮疙瘩！」

張惠妹最後將舞台留給林智勝，她說：「最美的位置讓你說話。」林智勝則感性告白：「今天4萬人謝謝你們。其實第二天的引退賽，我要非常感謝味全創辦人魏董全力支持。還要謝謝妹姐，她熱心公益、照顧偏鄉小朋友，這次帶來豪華演出，讓大家看到引退賽也能像這樣。」

林智勝更透露：「我說過9月7號不會哭，明天還會來嗎？明天將是我最後一次揮擊、跑壘、守備，我要獻給大家。身後每位球員都需要你們的鼓勵，請再給他們掌聲。」他也深情表示：「謝謝所有球迷，林智勝能打這麼久，不只是教練的磨練，更是因為你們的掌聲。不管是批評還是鼓勵，我都會放在心裡。生涯結束不是結束，而是另一個開始。」

張惠妹則喊話：「大師兄！希望你永遠在我們身邊，不管以什麼姿態。」林智勝幽默回應：「妳缺伴舞嗎？」阿妹接著說：「唱歌吧！」他秒答：「對等關係嗎？」阿妹回應：「下次要來合唱一下。」最後，林智勝笑說：「看到妳就想要三天三夜。」在歡笑與淚水中，張惠妹牽著大師兄下台，為這場感人又熱鬧的演唱會畫下完美句點。

關鍵字： 張惠妹林智勝演唱會球迷感動

﻿

