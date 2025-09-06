運動雲

全場無安打吞13K！中華隊0比4不敵美國　劉任右飆速150刷新高

▲▼劉任右。（圖／中華棒協提供）

▲劉任右。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃棒球賽6日中華隊遭遇美國強投群的壓制，全場未能擊出安打，遭到多達13次三振，最終以0比4吞敗。

比賽在3局下出現關鍵轉折，美國艾默森（Grady Emerson）、魯伊茲（Aiden Ruiz）接連安打攻佔一、三壘，博斯威克（Coleman Borthwick）擊出右外野飛球，游能茗雖奮力撲接卻無法收下，美國先馳得點。隨後羅哈斯（Giovanni Rojas）擊出投手前滾地球，劉任右處理失誤形成內野安打，又因暴投再失1分，陷入0比2落後。不過他隨即製造游擊滾地球化解危機。

先發投手劉任右此役球速飆至150公里，創下個人生涯新高，主投3局送出3次三振，僅1次保送，被敲3安打失2分。第二任投手王奕翔最快球速149公里，4局下曾連投3次保送陷入滿壘危機，最後用三振脫困。

5局下何樺登板，因二壘手失誤讓打者上壘，隨後布瑞克（Will Brick）掃出二壘安打再添1分。6局下林珺希接手，投到1出局後投出保送，又因游擊手接球失誤被攻下1分，該局共投1局，送出1次三振與1次保送，失分為非責失。

美國此役由兩名左投壓陣，先發波雷恩（Carson Bolemon）投5局無安打，後援葛林德林格（Jared Grindlinger）再投2局，兩人合計投出13次三振，攜手締造「無安打比賽」。

中華隊7日將迎來關鍵第三戰，對手是巴拿馬，預計由「綠島潛水艇」陳世展掛帥先發，力拚搶下晉級的重要勝利。

