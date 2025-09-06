洪總稱讚狀元韋宏亮「心臟算很大」　杜家明滿壘安打扛起止敗重任

▲杜家明 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹6日以3比1擊敗味全龍，終於止5連敗，總教練洪一中稱讚杜家明的關鍵安打，也談到狀元韋宏亮「開箱」的第一印象，「心臟算很大！」

洪總表示：「打到九月，身體疲憊不用多做解釋，我想每個球員都很累。不過我知道球隊5連敗，相信大家都會想辦法幫球隊贏球。賽前路易士也跟球員說，不用想太多，每個人把角色扮演好。」

台鋼此役在4局上展開猛攻，曾子祐、吳念庭、張肇元連續安打，形成無人出局滿壘，杜家明此時敲出2分打點安打，為球隊先馳得點。洪總說：「滿壘無人出局後連續兩人出局，昨天也曾出現滿壘打雙殺的情況，還好今天杜家明把分數打回來，不然士氣會提不起來。」

台鋼先發投手艾速特主投6局失1分自責，拿下本季第8勝。隨後狀元韋宏亮接手，雖對首名打者蔣少宏投出保送，但隨即讓曾聖安擊出雙殺打，最後再讓郭天信擊出界外飛球出局。電視轉播顯示，他最快球速達到150公里。

洪總解釋：「本來昨天就有預排，當時是在落後一分的情況想讓他上場練膽量，後來沒用到。今天領先時才讓他登板。雖然沒看過他實戰，難免還是有點擔心，但看起來心臟算滿大的。」