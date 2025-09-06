運動雲

賈吉右外野復出首戰遭藍鳥「測試」　手臂傳球能力引發隱憂

▲賈吉右外野復出首戰遭藍鳥「測試」　手臂傳球能力引發隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉右外野復出首戰遭藍鳥「測試」　手臂傳球能力引發隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基隊長、「法官」賈吉（Aaron Judge）在6日終於獲得隊醫「放行」，自7月底受右前臂屈肌拉傷後，首度重返右外野；這場期待已久的復出，卻在比賽一開始便被藍鳥隊直接測試，並引發外界對其傳球能力的疑慮。

1局下半，藍鳥盧克斯（Nathan Lukes）敲出2分打點安打，三壘跑者瓦修（Daulton Varsho）衝回本壘時，賈吉並未嘗試全力傳球，而是選擇將球傳給二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），放棄直接挑戰本壘跑者；最終洋基1比7不敵藍鳥，本季對戰成績跌至3勝8敗。

賈吉賽後強調自己能勝任外野工作，「一切感覺都不錯，如果你能傳球，就必須上場；我第一個想法是把球傳給Jazz，讓他們完成傳球，因為我當下想直接處理跑者，但球在到我之前突然減速，所以只能盡快把球送回場內，看看會發生什麼事。」

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）也坦言，賈吉的復出是三壘指導Carlos Febles決定積極送瓦修回本壘的重要原因：「我知道這是他回外野的第一場比賽，情況有點不確定，我們就是想測試他。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示球隊會持續觀察：「他能上場代表狀況夠好，希望情況能越來越好，我們不會一開始就每天讓他守外野，會謹慎安排。」

比賽中賈吉與齊澤姆在5局處理比薛特（Bo Bichette）的小飛球時出現誤會，球落地形成安打，賈吉對此也主動承擔責任：「這是我的錯，我必須主導那個情況。」

儘管手臂狀況仍待觀察，賈吉依舊繳出MVP等級數據，至今打擊率 .322，攻擊指數.442/.661，轟出43支全壘打並貢獻97分打點。

他坦言短期內不會全力傳球，並將自身狀況比喻為「跑者腿筋傷癒後也不會馬上全速衝刺」。

布恩最後認為賈吉仍是球隊取勝關鍵：「他是一名偉大的右外野手，我們會權衡狀況，並做出能給球隊最大勝算的決定。」

【幫大家避雷了】柴犬被雷嚇到發抖 竟躲在阿公腳邊？？

