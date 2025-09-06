林智勝引退特輯首部曲上線！洪總完整受訪曝：至今無人能達的境界

記者王真魚／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝迎來引退系列賽，球團製作紀錄片致敬這位傳奇球星。日前先釋出約60秒前導預告，僅短短片段就掀起話題，其中洪一中的現身，瞬間成為球迷討論焦點。今日完整版正式公開，洪一中在影片中直指，至今仍未見有選手能達到林智勝的境界。

洪一中回憶，自己接任La New熊總教練時，林智勝還是初出茅廬的菜鳥，「剛進來時瘦瘦的，身材沒有現在這麼魁梧。」隨著訓練與比賽歷練，他逐漸成為大砲型打者。

洪總透露，「2006年陳金鋒回來，兩人搭配三、四棒，把球隊氛圍整個帶起來，才造就第一次LA NEW的冠軍。

他強調，林智勝始終是球隊最倚重的核心砲手，無論在La New、Lamigo或後來的舞台，幾乎沒有太大起伏，「他就是在球隊就扮演一個很重要、中心打者的位置，從LA NEW一直到Lamigo，事實上都差不多，沒有什麼太大的起伏，他都是球隊非常倚重的一個砲手。」

洪總指出，林智勝企圖心相當強，「他只要上了場，那個鬥志是非常強的，那種想要贏、不服輸的那一種企圖心是，比一般的選手要來的強很多，而他本身也有這個能力。」他語氣堅定地說，「還沒有一個我覺得可以、可以達到這個境界。」

昨天被問及對林智勝的看法，洪一中認為，能打到43歲已相當難得，退休後可以「先玩個三個月、半年，再來思考未來規劃」。他強調，人生不需要急著轉換跑道，只要有能力，不怕沒有舞台。

洪總也提到，球員生涯能夠走得長，來自平日紮實訓練，「現在努力是為了五年後還能打下去」，這也是林智勝、林泓育等人職涯能延續數十年的關鍵。

除了洪一中之外，紀錄片也收錄多位老戰友的印象。兄弟時期同隊的王勝偉笑說，場上看似兇悍的「大師兄」，私下其實熱情奔放，「和他相處是一件很輕鬆的事。」國家隊老戰友張建銘則直言，「有智勝的地方就有歡樂。」Lamigo同隊的郭嚴文強調，林智勝給隊友滿滿安心感，「只要有他在，就放心。」

一樣是猿隊時期的隊友林泓育則動情回憶，林智勝曾歷經重大車禍，卻從復健一步步回到球場，隔年就打出「333」紀錄，「不要說零，他是從負的開始。換作是我，我可能就放棄了。但對我來講，他這樣一步一步、一點一滴累積起來，到現在他要退休，我覺得是一件非常不可思議的事情。對我來講，是要去學習他那種精神。」





▲洪一中談林智勝 。（圖／味全龍提供）