運動雲

>

日本名投能見篤史新莊城堡開球　對林智勝印象深刻讚其努力與堅持

▲日本名投能見篤史新莊城堡開球。（圖／富邦悍將提供）

▲日本名投能見篤史新莊城堡開球。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將「わくわく日本祭」主題日6日在新莊棒球場熱鬧登場，賽前邀請NPB阪神虎名投能見篤史擔任開球嘉賓；能見篤史受訪時分享對台灣棒球的觀察，也表示對中職傳奇球員林智勝留下深刻印象，他讚林智勝「魁梧有魄力、非常努力，是完成夢想的選手」，展現對其敬意。

開球後，能見篤史對自己的表現相當滿意，他表示：「就像想像中一樣，覺得表現沒有什麼問題，」被問及過往在阪神虎末期仍能投出145公里的球速的秘訣，他謙虛提及，自己並沒有特別練習，只是平常會做一些身體訓練如跑步，加上退役後持續從事棒球相關工作，維持投球感覺，因此球速能保留下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對台灣棒球的印象，能見篤史認為：「如果沒有實際跟台灣球員交手的話，很難理解台灣選手的實力，但整體來看，打球方式與日本選手差別不大，兩邊實力應該是相當的。」

選手生涯後期能見篤史也曾轉戰至歐力士，還跟張奕當過隊友，他也分享了與他的交流趣事，指出過去張奕因為自己兼任球隊投手教練，不太敢問所以較少提問，這次見面反而問了許多以前沒問過的問題，他笑說：「太慢了啦，你怎麼現在才問！」

此外，媒體也提及本週是台灣傳奇球員林智勝的引退賽，能見篤史也回憶與林智勝交手的印象：「他體格魁梧，非常有魄力，在中職長期活躍，能維持這麼久肯定非常努力，是完成夢想的選手，實際對戰後，我更能感受到他的努力與堅持。」

▲日本名投能見篤史新莊城堡開球。（圖／富邦悍將提供）

▲日本名投能見篤史新莊城堡開球。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 能見篤史富邦悍將中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉

熱門新聞

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平臨危先發3.2局無失分

2林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

32026WBC東京巨蛋票價揭曉

4U18日韓命運戰　王牌硬碰硬

5大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

最新新聞

1林智勝紀錄片完整版公開　洪總說...

2辛納打進「贏者全拿」的美網決賽

3能見篤史笑曝林威助「宿舍生活秘辛」

4落後24分差點逆轉　U16中華男籃爭第7

5林智勝揭假球案波及心路：與母決裂

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366