日本名投能見篤史新莊城堡開球　對林智勝印象深刻讚其努力與堅持

▲日本名投能見篤史新莊城堡開球。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將「わくわく日本祭」主題日6日在新莊棒球場熱鬧登場，賽前邀請NPB阪神虎名投能見篤史擔任開球嘉賓；能見篤史受訪時分享對台灣棒球的觀察，也表示對中職傳奇球員林智勝留下深刻印象，他讚林智勝「魁梧有魄力、非常努力，是完成夢想的選手」，展現對其敬意。

開球後，能見篤史對自己的表現相當滿意，他表示：「就像想像中一樣，覺得表現沒有什麼問題，」被問及過往在阪神虎末期仍能投出145公里的球速的秘訣，他謙虛提及，自己並沒有特別練習，只是平常會做一些身體訓練如跑步，加上退役後持續從事棒球相關工作，維持投球感覺，因此球速能保留下來。

談到對台灣棒球的印象，能見篤史認為：「如果沒有實際跟台灣球員交手的話，很難理解台灣選手的實力，但整體來看，打球方式與日本選手差別不大，兩邊實力應該是相當的。」

選手生涯後期能見篤史也曾轉戰至歐力士，還跟張奕當過隊友，他也分享了與他的交流趣事，指出過去張奕因為自己兼任球隊投手教練，不太敢問所以較少提問，這次見面反而問了許多以前沒問過的問題，他笑說：「太慢了啦，你怎麼現在才問！」

此外，媒體也提及本週是台灣傳奇球員林智勝的引退賽，能見篤史也回憶與林智勝交手的印象：「他體格魁梧，非常有魄力，在中職長期活躍，能維持這麼久肯定非常努力，是完成夢想的選手，實際對戰後，我更能感受到他的努力與堅持。」

