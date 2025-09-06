虎魂不滅？巨人傳奇齋藤雅樹開球　平野惠一拎球棒搞笑揪美美蹲捕

▲齋藤雅樹（中）開球，與平野惠一（左）、鄭浩均（右）合影。（圖／中信兄弟官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟6日與讀賣巨人主題日登場，齋藤雅樹擔任開球嘉賓，兄弟總教練平野惠一擔任開球捕手卻拎球棒擔任打者，由驚慌失措的鄭浩均擔任開球捕手。

齋藤雅樹開場先用中文「你好！」向球迷問候，他回憶2016年隨巨人來台交流賽時，對洲際球場與台灣球迷的熱情留下深刻印象。他也分享當年締造連11場完投勝紀錄的秘訣，「當時體力比較旺盛，連我自己都很驚訝。其實很簡單，就是吃得好、睡得好。」他並期許現役選手要珍惜優美的球場與熱情的球迷。

開球橋段中，齋藤雅樹表示要「精準投進好球帶」，不料主持人小白介紹「捕手」平野惠一登場時，平野竟手持球棒，而非擔任齋藤雅樹的捕手搭檔，還拉著一臉驚慌的鄭浩均走上本壘並請他蹲捕，平野最後以誇張的揮空演出，逗樂全場觀眾，也與齋藤雅樹及鄭浩均互動致意。

▲齋藤雅樹開球。（圖／中信兄弟提供）

平野惠一在日前受訪時，特別談到與巨人聯名主題日的意義。他說：「巨人去年有和我們進行交流賽，這次能有聯名的機會，我真的很開心。以前我在歐力士或阪神，作夢也沒想過有一天會穿上跟巨人聯名的球衣。這次的設計很有巨人的味道，尤其配色很像。我人生第一次穿橘色的球衣，不過還是覺得自己比較適合黃色（笑）。」

平野也強調，這樣的主題日若傳回日本，一定會讓日本球迷感動。他說：「上次阪神日就吸引了很多球迷，這次換成巨人，相信也能引起共鳴，期待大家踴躍進場支持。」

▲平野惠一、鄭浩均登場。（圖／中信兄弟提供）