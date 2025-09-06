運動雲

>

味全龍球星吳東融談低潮　林智勝的鼓勵讓自己過了人生關卡

▲ 味全龍球星吳東融談人生低潮　林智勝的鼓勵讓自己過了人生關卡 。（圖／味全龍提供）

▲ 味全龍球星吳東融談人生低潮　林智勝的鼓勵讓自己過了人生關卡 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

台北市政府6日在信義區新光三越香堤大道舉辦《換個位子，從心開始》2025世界自殺防治日暨心理健康月直播記者會暨園遊會，請來味全龍球星吳東融出席記者會現場，談及即將退役的大師兄林智勝對自己的幫助，吳東融感恩地說，自己的球員生涯有8年的時間，是跟智勝學長一起，在2018年面對低潮時，智勝學長講了一席話，「我看你是可以，你要相信你自己..」，這讓自己過了人生的關卡，對球員生涯幫助很大，也讓自己現在更有勇氣面對待在二軍的心境。

吳東融提及，從2016年至2020年待在中信兄弟時，智勝學長已是明星大學長，自己在2021年轉至味全龍，隔年學長也到味全龍，這麼長久的相處，一路上都有學長相伴，很幸運，尤其學者曾經遇到車禍及人生不斷的低潮，真的不簡單，也讓自己了解「堅持」，就能有不一樣的成就。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝曾提及棒球是很容易輸的運動，心情的調適比技術更重要，吳東融非常認同，他認為，球員必須學會每個Play結束後，就得有斷點切割，才有辦法再面下一個打席，而自己也會求助球隊的諮商心理師，跟他們學習心情轉換技巧幫助自己。

面對現今社群發達，酸民留言毫不留情，該如何調適心情，吳東融起初也非常在意，但後來轉換心境告訴自己，「球迷們也是在意自己，也是希望自己能表現很好」，就能把罵聲換成動力，也不斷跟自己對話聊天，告訴自己，「我能上場比賽，已經比很多人厲害了...」

「不要害怕低潮，人生一定會遇到低潮，2018年是自己最低谷的一年，但也是進步最多最快的一年，低潮是進步的動力，也是讓自己變成今天的自己。」吳東融從一軍到現今的二軍，心境上不斷轉換成長，也不怕低潮的來臨。

談到目前在二軍的心境，吳東融不諱言說，剛開始也會很不適應，也很急，但後來想想，球隊中有很多角色，每個角色也有不同的意義，把自己的角色扮演好，就是最棒的事。有大前輩林智勝的例子，吳東融也沒在怕，「換個位置，從(重)心(新)開始」，蹲低就能跳更高。

▲ 味全龍球星吳東融談人生低潮　林智勝的鼓勵讓自己過了人生關卡 。（圖／味全龍提供）

▲ 味全龍球星吳東融談人生低潮，林智勝的鼓勵讓自己過了人生關卡 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 棒球心境轉換吳東融林智勝低潮中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

熱門新聞

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平臨危先發3.2局無失分

2林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

32026WBC東京巨蛋票價揭曉

4U18日韓命運戰　王牌硬碰硬

5大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

最新新聞

1林智勝紀錄片完整版公開　洪總說...

2辛納打進「贏者全拿」的美網決賽

3能見篤史笑曝林威助「宿舍生活秘辛」

4落後24分差點逆轉　U16中華男籃爭第7

5林智勝揭假球案波及心路：與母決裂

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366