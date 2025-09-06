味全龍球星吳東融談低潮　林智勝的鼓勵讓自己過了人生關卡

▲ 味全龍球星吳東融談人生低潮 林智勝的鼓勵讓自己過了人生關卡 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

台北市政府6日在信義區新光三越香堤大道舉辦《換個位子，從心開始》2025世界自殺防治日暨心理健康月直播記者會暨園遊會，請來味全龍球星吳東融出席記者會現場，談及即將退役的大師兄林智勝對自己的幫助，吳東融感恩地說，自己的球員生涯有8年的時間，是跟智勝學長一起，在2018年面對低潮時，智勝學長講了一席話，「我看你是可以，你要相信你自己..」，這讓自己過了人生的關卡，對球員生涯幫助很大，也讓自己現在更有勇氣面對待在二軍的心境。

吳東融提及，從2016年至2020年待在中信兄弟時，智勝學長已是明星大學長，自己在2021年轉至味全龍，隔年學長也到味全龍，這麼長久的相處，一路上都有學長相伴，很幸運，尤其學者曾經遇到車禍及人生不斷的低潮，真的不簡單，也讓自己了解「堅持」，就能有不一樣的成就。

林智勝曾提及棒球是很容易輸的運動，心情的調適比技術更重要，吳東融非常認同，他認為，球員必須學會每個Play結束後，就得有斷點切割，才有辦法再面下一個打席，而自己也會求助球隊的諮商心理師，跟他們學習心情轉換技巧幫助自己。

面對現今社群發達，酸民留言毫不留情，該如何調適心情，吳東融起初也非常在意，但後來轉換心境告訴自己，「球迷們也是在意自己，也是希望自己能表現很好」，就能把罵聲換成動力，也不斷跟自己對話聊天，告訴自己，「我能上場比賽，已經比很多人厲害了...」

「不要害怕低潮，人生一定會遇到低潮，2018年是自己最低谷的一年，但也是進步最多最快的一年，低潮是進步的動力，也是讓自己變成今天的自己。」吳東融從一軍到現今的二軍，心境上不斷轉換成長，也不怕低潮的來臨。

談到目前在二軍的心境，吳東融不諱言說，剛開始也會很不適應，也很急，但後來想想，球隊中有很多角色，每個角色也有不同的意義，把自己的角色扮演好，就是最棒的事。有大前輩林智勝的例子，吳東融也沒在怕，「換個位置，從(重)心(新)開始」，蹲低就能跳更高。





