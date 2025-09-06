大谷翔平談「先發投手責任」：就算狀況不佳也要投　仍飆163火球

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平6日（台灣時間）作客金鶯，臨危受命以「第一棒、投手兼指定打擊」先發，主投3.2局無失分，最快球速飆到163公里，可惜打線支援不足，最終道奇以1比2遭到再見擊敗，苦吞4連敗。賽後，大谷翔平接受訪問，分享緊急登板的心情與自我要求。

談到最後一局火力全開連續飆出100英里以上速球，他說：「本來想要多投一局，但當時情況必須把三振拿下來，比讓打者把球打進場內更安全，所以才用盡全力。」

大谷透露，接到通知時間約在比賽前5小時，「幸好昨天有比較強度的傳接球，今天起床感覺身體狀況不錯，大約下午2點接到聯絡，覺得可以投就答應了。」

他強調，作為先發投手必須具備隨時上場的準備心態，「就算身體狀況不好，也要能投球，這是先發投手的條件。不過如果出賽會造成球隊困擾，那就要信任隊友，交給其他投手，這是對球隊重要的判斷。」

雖然日前因身體不適錯過對海盜的先發，他表示情況已改善許多，「今天狀況比在匹茲堡時好多了，那時候比較辛苦，今天算是恢復期，所以沒什麼大問題。」

談到道奇近期打線低迷，大谷直言球隊難免感到挫折，「大家都在嘗試不同方式，卻還沒有結果，可能太想要打出表現，反而讓進攻顯得有些空轉。」身為打線第一棒，他也自責說：「我打第一棒的工作是製造長打或上壘，能把棒次串聯給弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）很重要，這是我和穆奇（Mookie Betts）的任務。」

由於緊急登板準備有限，大谷也解釋在配球上有些不順，「雖然賽前有開會，但溝通不夠深入，結果有些投球跟捕手的暗號沒對上。」

對於這次緊急登板，他坦言是團隊考量下的決定，「球隊覺得這樣能減輕牛棚負擔，即使只有投3、4局，也是一種幫助。這在長賽季是必要的，大家互相cover，才能撐完整個球季。」