300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

「大師兄」林智勝宣告退休，他的職棒生涯跨越三支球隊，留下許多難以超越的里程碑。從La New熊／Lamigo桃猿時期奠定火力看板，到中信兄弟的關鍵里程，再到味全龍締造最年長紀錄，每個階段都寫下不同的傳奇。

Lamigo桃猿：火力標竿的開端

林智勝在Lamigo時期展現了「超前時代」的長打能力。從新人年就創下連23場安打紀錄，他的火力一路推進到單季30轟、30盜並列三成打擊率，成為聯盟史上首位「30-30-3」的球員。這段期間，他不僅拿下三屆全壘打王與打點王，更在2012與2015年兩度於台灣大賽奪下MVP，扛起球隊奪冠的重要責任。Lamigo的球迷最難忘的，莫過於他多次的滿貫砲與關鍵再見安打，為桃園棒球場留下無數經典畫面。

中信兄弟：里程碑的累積者

轉戰中信兄弟後，林智勝從「火力核心」轉為「紀錄締造者」。他在這段時期完成了生涯250轟、1000打點、1500安，並以10支滿貫全壘打獨居聯盟之最。他在比賽後段的表現尤其驚人，屢屢以代打或再見安打改變戰局，也因此被視為最可靠的「大場面打者」。即使在黃衫軍，他依然維持火力，延續在聯盟的支配地位。

味全龍：最年長紀錄的締造者

生涯後期轉戰味全龍，林智勝成為「里程碑的守護者」。2022年，他超越張泰山，成為中職史上全壘打王，隔年再締造300轟第一人。年齡漸長，他依舊保有競爭力，不但在明星賽以41歲高齡先發，更以42歲之姿敲出三壘安打，刷新最年長紀錄。2025年，他以43歲又172天的年紀獲選單場MVP，再次把聯盟的紀錄推向新高度。

不朽的大師兄

林智勝的職業生涯，不只是數字堆疊，而是見證台灣棒球世代變遷的縮影。他在Lamigo是火力的代名詞，在兄弟是紀錄的締造者，在味全則象徵著永不放棄的精神。當他走下球場，留下的不只是紀錄，更是屬於一個世代球迷的共同回憶。

