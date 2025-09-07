運動雲

>

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

▲林智勝引退，圖表參考 。（圖資料照／圖表記者王真魚製）

▲林智勝引退。（圖資料照／圖表記者王真魚製）

記者楊舒帆／綜合報導

「大師兄」林智勝宣告退休，他的職棒生涯跨越三支球隊，留下許多難以超越的里程碑。從La New熊／Lamigo桃猿時期奠定火力看板，到中信兄弟的關鍵里程，再到味全龍締造最年長紀錄，每個階段都寫下不同的傳奇。

Lamigo桃猿：火力標竿的開端

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝在Lamigo時期展現了「超前時代」的長打能力。從新人年就創下連23場安打紀錄，他的火力一路推進到單季30轟、30盜並列三成打擊率，成為聯盟史上首位「30-30-3」的球員。這段期間，他不僅拿下三屆全壘打王與打點王，更在2012與2015年兩度於台灣大賽奪下MVP，扛起球隊奪冠的重要責任。Lamigo的球迷最難忘的，莫過於他多次的滿貫砲與關鍵再見安打，為桃園棒球場留下無數經典畫面。

▲林智勝引退，圖表參考 。（圖資料照／圖表記者王真魚製）

▲林智勝生涯回顧 。（圖資料照／圖表記者王真魚製）

中信兄弟：里程碑的累積者

轉戰中信兄弟後，林智勝從「火力核心」轉為「紀錄締造者」。他在這段時期完成了生涯250轟、1000打點、1500安，並以10支滿貫全壘打獨居聯盟之最。他在比賽後段的表現尤其驚人，屢屢以代打或再見安打改變戰局，也因此被視為最可靠的「大場面打者」。即使在黃衫軍，他依然維持火力，延續在聯盟的支配地位。

味全龍：最年長紀錄的締造者

生涯後期轉戰味全龍，林智勝成為「里程碑的守護者」。2022年，他超越張泰山，成為中職史上全壘打王，隔年再締造300轟第一人。年齡漸長，他依舊保有競爭力，不但在明星賽以41歲高齡先發，更以42歲之姿敲出三壘安打，刷新最年長紀錄。2025年，他以43歲又172天的年紀獲選單場MVP，再次把聯盟的紀錄推向新高度。

不朽的大師兄

林智勝的職業生涯，不只是數字堆疊，而是見證台灣棒球世代變遷的縮影。他在Lamigo是火力的代名詞，在兄弟是紀錄的締造者，在味全則象徵著永不放棄的精神。當他走下球場，留下的不只是紀錄，更是屬於一個世代球迷的共同回憶。

▲林智勝引退，圖表參考 。（圖資料照／圖表記者王真魚製）

▲林智勝生涯回顧。（圖資料照／圖表記者王真魚製）

關鍵字： 棒球林智勝職棒退休紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩　林智勝大巨蛋感性告白

張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩　林智勝大巨蛋感性告白

全場無安打！U18中華隊0比4不敵美國　劉任右飆速150刷新高

全場無安打！U18中華隊0比4不敵美國　劉任右飆速150刷新高

中職單季300萬人次新里程碑！蔡其昌感性發文

中職單季300萬人次新里程碑！蔡其昌感性發文

台鋼狀元韋宏亮首秀不畏滿場4萬人　期待明天有機會對決林智勝

台鋼狀元韋宏亮首秀不畏滿場4萬人　期待明天有機會對決林智勝

憾！巴西5人制足球門將奮勇擋球　下一秒倒地猝逝

憾！巴西5人制足球門將奮勇擋球　下一秒倒地猝逝

林智勝揭假球案波及心路：曾與母決裂　遭懷疑痛苦到想退役

林智勝揭假球案波及心路：曾與母決裂　遭懷疑痛苦到想退役

雲豹撂倒日本職籃勁旅　台日交流賽主場奪勝

雲豹撂倒日本職籃勁旅　台日交流賽主場奪勝

球員自發會議奏效！杜家明率隊止5連敗　比數致敬大師兄笑稱天註定

球員自發會議奏效！杜家明率隊止5連敗　比數致敬大師兄笑稱天註定

人正真好！舒華買衣服「長太漂亮被打折」

熱門新聞

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩　林智勝大巨蛋感性告白

全場無安打！U18中華隊0比4不敵美國　劉任右飆速150刷新高

中職單季300萬人次新里程碑！蔡其昌感性發文

台鋼狀元韋宏亮首秀不畏滿場4萬人　期待明天有機會對決林智勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林書逸失誤賽後特守　獅7比1宰兄弟

2大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

3張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩

4全場無安打吞13K！中華隊0比4不敵美國

5單季300萬人次！中職36年寫歷史

最新新聞

1一場車禍歸零　林智勝低谷爬起寫傳奇

2林智勝心靈雞湯陪伴郭天信成長路

3王躍霖回顧對決林智勝：他想打爆我！

4林智勝生涯傳奇落幕

5林智勝國際賽回顧「大師兄」留下英雄印記

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366