▲世代交鋒！艾卡拉茲火力壓制喬科維奇 晉級美網決賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國網球公開賽男單4強戰上演的跨世代對決中，22歲的西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6-4、7-6（4）、6-2直落3盤擊退38歲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic），成功報了今年澳網與巴黎奧運失利之仇，強勢闖進生涯第7場大滿貫決賽，也是他第二度登上紐約決賽舞台。

Carlos Alcaraz defeats Novak Djokovic for the very first time on hard courts! pic.twitter.com/H2ONU47L0a [廣告]請繼續往下閱讀... September 5, 2025

比賽於亞瑟·艾許球場進行，歷時2小時25分鐘。艾卡拉茲一開場便展現氣勢，在首局就破發成功，並以強勁正拍多次壓制對手，首盤掌握主動；雖然喬科維奇展現反拍火力，並在第二盤3比0領先，但艾卡拉茲展現韌性，連追3局並在搶7中把握機會，拿下關鍵的2盤領先。

第三盤，喬科維奇因肩膀不適接受治療，體能下滑，甚至在1-2時發出雙誤遭破發，艾卡拉茲則趁勢加壓，最終直落三盤收下勝利。

CARLOS ALCARAZ DEFEATS NOVAK DJOKOVIC TO HEAD BACK TO THE US OPEN FINAL FOR THE FIRST TIME SINCE 2022 pic.twitter.com/eHhKYF04JC — SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2025

艾卡拉茲全場打出31個致勝分與30次非受迫性失誤，發球一發得分率高達84%；反觀喬科維奇僅有15個致勝分，非受迫性失誤達30次，一發得分率僅 66%。

賽後，艾卡拉茲在場上接受訪問時表示：「這感覺太棒了！能再次闖進美網決賽，真的很不可思議；這對我意義重大，今天我必須說，這不是我在本屆賽事中打出的最佳水準，但我從頭到尾都保持了穩定的水準，我發球表現不錯，這真的非常重要，我試著打出一場對抗性很強的比賽，我認為我做到了；整體來說，我打得非常好，我也很高興能打進我的第二場美網決賽。」

The hug at the net between Novak Djokovic and Carlos Alcaraz after their U.S. Open match is one of the best things you’ll see all week.



Two different ages.



Two different eras.



But there’s so much respect & love here.



pic.twitter.com/15olKJNVlx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2025

這場勝利讓他在雙方交手紀錄中縮小差距至4勝5負，並將個人連勝紀錄推進到12場，艾卡拉茲也連續8站賽事闖進決賽，最近一次奪冠是在辛辛那提大師賽。

艾卡拉茲將於週一挑戰第6座大滿貫冠軍，對手可能是義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），後者若能擊敗加拿大阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime）將會師決賽；若成真，兩人將締造公開賽年代首對單季3度在大滿貫決賽交手的紀錄。

雙方本季已在法網和溫網分別交手：艾卡拉茲於法網挽救3個冠軍點後逆轉勝出，辛納則在溫網成功復仇。若辛納未能晉級，艾卡拉茲將於週一重返世界第一；若辛納晉級，艾卡拉茲必須奪冠，才能從已蟬聯榜首自去年6月的辛納手中奪回頭銜。

Carlos Alcaraz is the first man to reach the US Open Final without dropping a set since Roger Federer (2015) pic.twitter.com/d21eq8NwRa — ESPN (@espn) September 5, 2025

喬科維奇在擊敗弗里茨（Taylor Fritz）後，今年4大滿貫皆打進4強，追求個人第25座大滿貫冠軍的夢想卻在艾卡拉茲拍下終結。

他原本希望延續在2023年美網決賽擊敗梅德維德夫（Daniil Medvedev）的榮耀，但最終未能如願。

這位38歲老將的大滿貫四強戰績停留在37勝16負，但他仍是4屆美網冠軍得主。

值得一提的是，艾卡拉茲成為自2000年以來，第5位未失一盤闖進美網決賽的球員，前四位分別是費德勒（2015）、納達爾（2010）、休伊特（2004）。

他同時也是公開賽年代第5位在23歲前闖進7場大滿貫決賽的球員，加入博格、納達爾、維蘭德與庫里爾的行列。

本季截至目前，他已拿下巡迴賽最多的60勝與6冠，確定晉級年終總決賽杜林站（11月 9日至16日舉行）。

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）