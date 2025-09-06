▲世代交鋒！艾卡拉茲火力壓制喬科維奇 晉級美網決賽。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
美國網球公開賽男單4強戰上演的跨世代對決中，22歲的西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6-4、7-6（4）、6-2直落3盤擊退38歲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic），成功報了今年澳網與巴黎奧運失利之仇，強勢闖進生涯第7場大滿貫決賽，也是他第二度登上紐約決賽舞台。
Carlos Alcaraz defeats Novak Djokovic for the very first time on hard courts! pic.twitter.com/H2ONU47L0a— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
比賽於亞瑟·艾許球場進行，歷時2小時25分鐘。艾卡拉茲一開場便展現氣勢，在首局就破發成功，並以強勁正拍多次壓制對手，首盤掌握主動；雖然喬科維奇展現反拍火力，並在第二盤3比0領先，但艾卡拉茲展現韌性，連追3局並在搶7中把握機會，拿下關鍵的2盤領先。
第三盤，喬科維奇因肩膀不適接受治療，體能下滑，甚至在1-2時發出雙誤遭破發，艾卡拉茲則趁勢加壓，最終直落三盤收下勝利。
CARLOS ALCARAZ DEFEATS NOVAK DJOKOVIC TO HEAD BACK TO THE US OPEN FINAL FOR THE FIRST TIME SINCE 2022 pic.twitter.com/eHhKYF04JC— SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2025
艾卡拉茲全場打出31個致勝分與30次非受迫性失誤，發球一發得分率高達84%；反觀喬科維奇僅有15個致勝分，非受迫性失誤達30次，一發得分率僅 66%。
賽後，艾卡拉茲在場上接受訪問時表示：「這感覺太棒了！能再次闖進美網決賽，真的很不可思議；這對我意義重大，今天我必須說，這不是我在本屆賽事中打出的最佳水準，但我從頭到尾都保持了穩定的水準，我發球表現不錯，這真的非常重要，我試著打出一場對抗性很強的比賽，我認為我做到了；整體來說，我打得非常好，我也很高興能打進我的第二場美網決賽。」
The hug at the net between Novak Djokovic and Carlos Alcaraz after their U.S. Open match is one of the best things you’ll see all week.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2025
Two different ages.
Two different eras.
But there’s so much respect & love here.
pic.twitter.com/15olKJNVlx
這場勝利讓他在雙方交手紀錄中縮小差距至4勝5負，並將個人連勝紀錄推進到12場，艾卡拉茲也連續8站賽事闖進決賽，最近一次奪冠是在辛辛那提大師賽。
艾卡拉茲將於週一挑戰第6座大滿貫冠軍，對手可能是義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），後者若能擊敗加拿大阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime）將會師決賽；若成真，兩人將締造公開賽年代首對單季3度在大滿貫決賽交手的紀錄。
雙方本季已在法網和溫網分別交手：艾卡拉茲於法網挽救3個冠軍點後逆轉勝出，辛納則在溫網成功復仇。若辛納未能晉級，艾卡拉茲將於週一重返世界第一；若辛納晉級，艾卡拉茲必須奪冠，才能從已蟬聯榜首自去年6月的辛納手中奪回頭銜。
Carlos Alcaraz is the first man to reach the US Open Final without dropping a set since Roger Federer (2015) pic.twitter.com/d21eq8NwRa— ESPN (@espn) September 5, 2025
喬科維奇在擊敗弗里茨（Taylor Fritz）後，今年4大滿貫皆打進4強，追求個人第25座大滿貫冠軍的夢想卻在艾卡拉茲拍下終結。
他原本希望延續在2023年美網決賽擊敗梅德維德夫（Daniil Medvedev）的榮耀，但最終未能如願。
這位38歲老將的大滿貫四強戰績停留在37勝16負，但他仍是4屆美網冠軍得主。
值得一提的是，艾卡拉茲成為自2000年以來，第5位未失一盤闖進美網決賽的球員，前四位分別是費德勒（2015）、納達爾（2010）、休伊特（2004）。
他同時也是公開賽年代第5位在23歲前闖進7場大滿貫決賽的球員，加入博格、納達爾、維蘭德與庫里爾的行列。
本季截至目前，他已拿下巡迴賽最多的60勝與6冠，確定晉級年終總決賽杜林站（11月 9日至16日舉行）。
▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）
讀者回應