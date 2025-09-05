鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　 感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

▲中職鎛銳。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍在林智勝引退系列賽首戰，以3比1擊退台鋼雄鷹，功臣之一無疑是洋投鎛銳，他在6局起登板中繼3局無失分，成功拿下自己中職首勝；賽後他受訪時興奮直言：「在這裡投球真的有點被寵壞了！」同時也深情談到林智勝帶給他的感動。

鎛銳表示，這是他生涯首次在中職一軍登板，心情非常激動：「很興奮，你知道嗎？我想我在這裡投球有點被寵壞了，這將會是一個不同的感受。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也提到，雖然這是他第2次在台灣出賽（之前曾在二軍投球），但大巨蛋的氛圍與球迷的熱情，讓他感受完全不同，「在這麼好的地方投球，真的像是被寵壞了。」

談到是否習慣室內球場的環境，鎛銳坦言並不陌生：「有啊，我在日本、美國都投過，在WBC還有奧運都經歷過；尤其是在日本東京巨蛋，那也是很特別的經驗。」

適逢林智勝引退系列賽，鎛銳也談到自己對「大師兄」的觀察與敬意，他說：「這讓我很感動，因為我36歲了，其實也接近職業生涯的尾聲。」

他回憶起初來龍隊時，林智勝就是第一個主動走向他、提供幫助的人之一，讓他深刻感受到球隊核心的力量：「他是一位偉大的領袖，每個人都尊敬他，他會主動詢問我們需要什麼幫助，這就是為什麼他對這支球隊如此重要。」