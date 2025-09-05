林智勝引退系列賽首戰　陳子豪3安2打點率味全3比1力退雄鷹

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍今（5日）於台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，這場比賽同時是「大師兄」林智勝引退系列賽的首戰，吸引26316名球迷進場見證；龍隊靠著陳子豪單場4打數3安、貢獻2分打點的火燙表現，加上投手群聯手壓制，最終以3比1完封雄鷹，送給球迷一場難忘的勝利。

龍隊先發龍聖前5局無失分，儘管偶有保送與安打，但在關鍵時刻化解危機；6局起換鎛銳接手，在3局的投球內容中延續壓制力道，送出2次三振沒有失分。

雄鷹先發那瑪夏則與龍聖互別苗頭，前5局同樣未讓味全得分，但6局下遇到危機，李凱威保送上壘後，陳子豪敲出安打帶回首分，龍隊率先打破僵局，1比0領先。

味全在6局下靠著陳子豪安打先馳得點；7局下劉基鴻安打後由蔣少宏犧牲觸擊推進，張政禹再補上高飛犧牲打，龍隊將比分拉開至2比0。

8局下李凱威二壘安打上壘，隨後陳子豪再度敲安，送回追加保險分，個人單場繳出「猛打賞」外帶2打點，成為全場致勝功臣；味全9下雖然終結者林凱威失了1分，但他們仍以3比1收下比賽。

▲▼ 林智勝引退系列賽首戰 。（圖／記者李毓康攝）



這場比賽除了勝負本身，更具象徵意義。林智勝以先發一壘手身份登場，在2局下獲得四壞球保送，4局下飛球出局，雖未能敲安，但仍獲得滿場球迷熱烈掌聲；龍隊也在他引退系列賽首戰拿下勝利，為大師兄的榮耀之夜增添完美註解。