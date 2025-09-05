唐西奇關鍵三分擊退以色列帥哥阿維迪亞　斯洛維尼亞歐錦賽3連勝

▲唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Dončić）在歐洲籃球錦標賽小組賽末戰對上以色列，繳出37分、11籃板、9助攻的準大三元，率隊106比96擊退由波特蘭拓荒者帥哥前鋒阿維迪亞（Deni Avdija）領軍的以色列，締下3連勝。

唐西奇此役距離大三元僅差1次助攻，關鍵時刻他展現殺手本能，在終場前2分22秒，以後撤步命中三分球，將比分拉開至101比87，徹底鎖定勝局，替斯洛維尼亞收下隊史在歐錦賽對以色列的首勝。唐西奇本場另有3抄截、1阻攻，被視為本屆賽事開打至今表現最佳的一戰。

以色列球星阿維迪亞也毫不示弱，攻下全隊最高的34分，外帶9籃板、2助攻、2抄截，連續5場比賽得分突破20分，場均數據高達24.4分、7.6籃板、3助攻、2抄截。

阿維迪亞賽後表示，「我們已經傾盡全力，但今晚斯洛維尼亞打得更好。」雖然以色列此役吞敗，但他們仍以3勝2敗戰績，與斯洛維尼亞並列D組第2，順利晉級16強淘汰賽。