胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

▲統一獅胡金龍上場代打。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅胡金龍上場代打。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅4日晚間在主場迎戰台鋼雄鷹，兩隊此役你來我往，比分一度戰成平手，不過獅隊靠著第7局捕逸攻下超前分，並在第8局由胡金龍代打補上保險分，最終就以5比3力退台鋼，奪下勝利。

開賽統一獅就展現強大火力突破台鋼王牌後勁；1局下半朱迦恩因對方失誤上壘，隨後林安可補上安打，下一棒蘇智傑二壘安打助隊先馳得點，緊接著林子豪、陳重羽接連建功，單局打回3分，讓統一取得3比0領先優勢。

台鋼打線前2局則受制於獅隊先發投手蒙德茲，未能有效串聯攻勢；3局上半，統一守備出現瑕疵，台鋼靠著吳念庭適時安打追回一分，將比數縮小為1比3。

比賽進入第6局，台鋼展開猛烈反撲；曾子佑與張肇元連續敲安，滿壘之際，王柏融關鍵安打掃回2分，台鋼硬是把比分扳成3比3平手，讓比賽重新回到均勢。

7局下半，統一把握機會；朱迦恩敲出二壘安打後，林安可選到保送，雖然蘇智傑被三振，但林子豪獲得四壞保送擠成滿壘，此時台鋼捕手發生捕逸，三壘跑者輕鬆回壘得分，獅隊以4比3再度超前。

8局下半獅隊再添保險分，陳聖平獲得四壞球保送後，代打胡金龍上場即敲安送回分數，統一獅將比數擴大為5比3。

9局上半，統一終結者陳韻文登板，他僅用三個出局數便化解台鋼最後反攻，助隊成功守住勝利。

統一獅投手群本場合力壓制對手，先發蒙德茲雖被追平，但中繼辛俊昇、高塩將樹與守護神陳韻文接力穩住戰局，最終奠定勝利；打線方面，蘇智傑、林子豪、陳重羽、胡金龍皆有打點，展現團隊火力。

