運動雲

>

休息半年差點轉行防護員　莊承翰重返球場投出生涯首場完投完封助隊封王

▲桃園盃冠軍賽，臺北市大先發右投莊承翰。（圖／記者胡冠辰攝）

▲桃園盃冠軍賽，臺北市大先發右投莊承翰。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

桃園盃冠軍賽4日由臺北市大（仰德集團）對決國立體大（台灣啤酒），臺北市大先發投手莊承翰繳出生涯代表作，以117球投滿9局、僅被擊出3安打、無失分，率隊以6比0完封國立體大，抱回隊史首座桃園盃冠軍；賽後他也憑藉壓制演出，獲選MVP。

這場比賽，莊承翰將高中以來從未達成的「完投完封」紀錄寫在大學賽場上，他笑說：「這是我第一次投9局完投，高中最多就7局，原本只是想順順投，去年對國體表現都不好，所以這次就想幫球隊多拿一點勝利，沒想到能投那麼長。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然沒有設定要投滿全場，但他坦言比賽後段確實想挑戰完投，「隊友幫忙很多，守備很給力，今天也製造了3次雙殺，我就是照教練交代，勇敢把球往好球帶丟，讓對方打給我們守備處理。」

▲莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

如今成為封王功臣，莊承翰其實曾在大二下學期休息半個學期，甚至打算轉往運動防護領域發展，他回憶：「那時候成績不好，也沒有比賽，乾脆專心讀書；後來是王宜民教練找我談了很多，讓我慢慢調整心態。」

休養半年後，他回到球場，心態也有了轉變，「大一的時候太急著想表現，得失心很重，現在比較放得開，表現好就保持，表現不好也不會太糾結。」

莊承翰最也特別感謝教練團的陪伴，「廖文男教練給我很多機會，沒有放棄我；梓軒教練來了快半年，帶來很多新的觀念，也幫助我調整狀況；還有王宜民教練，他算是我能回來練球的最大原因，幫我在心態上成長很多。」

展望明年大四球季，他的目標明確，「去年我們大專沒進八強，希望明年能維持將球隊一路走得更遠，自己維持好狀態，也相信隊友，我們要一起把團隊帶起來。」

關鍵字： 桃園盃臺北市大國立體大莊承翰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

韓國U18陣容鎖定選秀大物　狀元候補朴錫珉之子扛王牌

韓國U18陣容鎖定選秀大物　狀元候補朴錫珉之子扛王牌

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

熱門新聞

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民的「都市傳說」　他親自證實了

2李博登父親來了！大聯盟傳奇背景曝光

3繼林郁婷後　阿爾及利亞克莉芙也缺席WB

4大谷今只打不投 羅伯斯：胸悶＋咳嗽

5第92球完全比賽破功　徐若熙嘆可惜

最新新聞

1即／韓國足黃義助「偷拍」性愛影像　二審出爐

2告別NBA？　西蒙斯糟爆可能退休

3莊承翰休息半年差點轉行防護員？

4韓流嘻哈創作人ZICO9月13日嗨翻大巨蛋

5臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366