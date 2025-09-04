休息半年差點轉行防護員　莊承翰重返球場投出生涯首場完投完封助隊封王

▲桃園盃冠軍賽，臺北市大先發右投莊承翰。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

桃園盃冠軍賽4日由臺北市大（仰德集團）對決國立體大（台灣啤酒），臺北市大先發投手莊承翰繳出生涯代表作，以117球投滿9局、僅被擊出3安打、無失分，率隊以6比0完封國立體大，抱回隊史首座桃園盃冠軍；賽後他也憑藉壓制演出，獲選MVP。

這場比賽，莊承翰將高中以來從未達成的「完投完封」紀錄寫在大學賽場上，他笑說：「這是我第一次投9局完投，高中最多就7局，原本只是想順順投，去年對國體表現都不好，所以這次就想幫球隊多拿一點勝利，沒想到能投那麼長。」

雖然沒有設定要投滿全場，但他坦言比賽後段確實想挑戰完投，「隊友幫忙很多，守備很給力，今天也製造了3次雙殺，我就是照教練交代，勇敢把球往好球帶丟，讓對方打給我們守備處理。」

▲莊承翰9局熱投117球完投完封 臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



如今成為封王功臣，莊承翰其實曾在大二下學期休息半個學期，甚至打算轉往運動防護領域發展，他回憶：「那時候成績不好，也沒有比賽，乾脆專心讀書；後來是王宜民教練找我談了很多，讓我慢慢調整心態。」

休養半年後，他回到球場，心態也有了轉變，「大一的時候太急著想表現，得失心很重，現在比較放得開，表現好就保持，表現不好也不會太糾結。」

莊承翰最也特別感謝教練團的陪伴，「廖文男教練給我很多機會，沒有放棄我；梓軒教練來了快半年，帶來很多新的觀念，也幫助我調整狀況；還有王宜民教練，他算是我能回來練球的最大原因，幫我在心態上成長很多。」

展望明年大四球季，他的目標明確，「去年我們大專沒進八強，希望明年能維持將球隊一路走得更遠，自己維持好狀態，也相信隊友，我們要一起把團隊帶起來。」