桃猿「SINGDOME音樂電台」　韓流嘻哈創作人ZICO9月13日嗨翻大巨蛋

▲桃猿「SINGDOME音樂電台」　韓流嘻哈創作人ZICO9月13日嗨翻大巨蛋。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／綜合報導

Rakuten Monkey「SINGDOME音樂電台」主題日將於9月12日至9月14日於臺北大巨蛋熱力開唱，邀請大家調頻至FM10音樂電台，一同「心動」來看球，體驗這場音樂與棒球的完美結合。

本次卡司陣容堅強，包含金曲歌王「李玖哲」、全方位流量霸主「Marz23」、新生代創作歌手「高爾宣OSN」、復古與現代的融合「椅子樂團」、金曲實力唱將「柯有倫」、日本超人氣偶像「中島健人」接力開唱。

備受期待的韓國表演嘉賓陣容今日首度揭曉，首先登場的是韓流最具影響力的嘻哈創作人ZICO，ZICO用一首《Any Song》掀起「Any Song Challenge」熱潮，風靡全球社群平台，從韓國一路紅遍世界，讓他成為K-HIPHOP最具代表性的音樂人之一，身兼饒舌歌手與製作人，ZICO憑藉《Any Song》、《SPOT!》等熱門神曲橫掃音源榜單，9月13日他將登上臺北大巨蛋，用最炸裂的能量點燃全場！

更多關於中場表演及韓國重量級卡司將於近期陸續公布，敬請球迷持續關注，拭目以待。

