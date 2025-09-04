席漢「換球」不給海盜新人首安球？賽後澄清：不是故意的

It appears Emmet Sheehan just intentionally kept the first MLB hit ball for Cam Devanney.



The team asked for the ball. The umpire threw Sheehan a new ball and he clearly switched it in his glove.



pic.twitter.com/juwAc0loEG — Ben Verlander (@BenVerlander) September 3, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊3日（台灣時間4日）作客海盜，比賽中發生一段小插曲。海盜內野新人德范尼（Cam Devanney）擊出生涯首支安打後，依照慣例球隊要求取回紀念球，但道奇投手席漢（Emmet Sheehan）卻將錯誤的球丟回海盜休息區，畫面引發社群熱議。

事件發生在2局下、2出局一壘有人時。德范尼擊出左外野安打，完成大聯盟首安。依照傳統，海盜休息區隨即要求留下紀念球。主審將一顆新球交給席漢，但他將這顆新球丟回海盜板凳席，而真正的「首安球」仍留在手中。

當時的轉播畫面拍下這一幕，引起球迷疑惑與討論。有人批評，「如果是故意的，那就太不尊重新人的里程碑了。」也有球迷笑稱，「他只是想留作紀念吧，搞不好之後會自己交出來。」另一派則保持觀望，「影片角度有限，不排除只是誤會。」

包括美國體育頻道《FOX Sports》球評韋蘭德（Ben Verlander）在內，多位媒體人將片段分享到社群平台X，質疑席漢是否「刻意」將球留下。

不過據《SportsNet Los Angeles》記者華生（Kirsten Watson）賽後轉述，席漢澄清並非故意，「我沒有意識到他們是在要紀念球。」他也表示，會親自向德范尼道歉，消除這場誤會。

▲ 席漢「換球」畫面瘋傳，澄清不是故意的 （圖／截自X）