李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

▲李博登 爸爸 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟洋投李博登3日先發登板，迎來「最強應援團」。他的父親萊布蘭特（Charlie Leibrandt）與哥哥專程跨洋來台，到場觀戰。更猛的是，爸爸超狂背景曝光——他曾是1985年皇家世界大賽冠軍成員之一，生涯累積達140勝。

萊布蘭特曾為美國職棒80年代的傳奇左投。自1979年至1993年，他先後效力紅人、皇家、勇士、遊騎兵，職業生涯長達15年，累積 140勝、1121次三振，防禦率3.71。

1985年，萊布蘭特繳出 17勝、防禦率2.69 的生涯代表作，帶領堪薩斯市皇家隊闖進世界大賽，並最終奪下隊史首冠。

1990年，他效力於墊底的勇士隊，繳出9勝11敗、防禦率3.16的成績，僅次於史摩茲（John Smoltz）與葛拉文（Tom Glavine），成為隊內勝投第三多的投手。隔年1991年，他與葛拉文、艾佛瑞（Steve Avery）組成大聯盟史上第二組同一年內三位左投皆達15勝的投手陣容（另一組是1997年的水手）。

1991與1992年間，萊布蘭特被視為勇士隊的第四號先發。1992年9月29日，他在對舊金山巨人隊的比賽中完成生涯第1,000次三振，同場比賽勇士也拿下國聯西區二連霸。

如今，這位曾經在大聯盟對決莫里斯（Jack Morris）、帕基特（Kirby Puckett）等名將的上古神獸左投，與李博登的哥哥悄悄坐在台中洲際棒球場的看台上，神情專注地看著兒子投球。每當李博登化解危機，他也開心鼓掌為兒子打氣。

李博登最終投滿7局退場，用球98球，被敲6支安打，僅送出1次四壞保送，飆出6次三振。3局上他面對首名打者蔡佳諺，被敲出安打後，左外野手許庭綸發生失誤，讓跑者直接攻佔得點圈，隨後再被林澤彬擊出安打，讓悍將率先破蛋，這一分記為非責失。

李博登中職中信兄弟

