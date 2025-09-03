台日友好城市交流賽周六登場！雲豹新陣容亮相　林信寬喊話必勝

▲台日友好城市交流賽，雲豹陣容。（圖／雲豹提供）

2025-26新賽季前最受矚目的熱身舞臺來了！台啤永豐雲豹將於本周六（6日）下午5點，在桃園楊梅體育園區體育館迎戰日本B2勁旅熊本Volters，展開「台日友好城市交流賽」。這場比賽不僅象徵台日籃球情誼，也將是雲豹完整陣容的首次亮相。

主場首戰 雲豹全員到齊

雲豹此役將由高錦瑋、林信寬、曹薰襄、黃鎮、王皓吉、董永全、丁冠皓、汪哲宇、莊博元、徐宏瑋、劉元凱，加上洋將克羅馬、迪亞洛與米勒全數披掛上陣，展現最強戰力。熊本方面，包含田中力、山本翔太、Mbodj Lamine與Nemanja Djurisic等主力皆隨隊來台，確保比賽競爭激烈。賽事將透過DAZN2（有線電視74台、MOD214台）及雲豹官方YouTube同步轉播。

雲豹眾將信心滿滿 「目標就是贏」

總教練羅德爾（Henrik Rödl）強調，這將是他率隊公開亮相的第一戰，也是新賽季磨合的重要測試。林信寬直言，這次球隊陣容比前兩年完整，大家都信心滿滿，目標就是把勝利留在桃園。

「小高」高錦瑋則透露，他已經開始研究對手特性，雖然是交流賽，一定會全力以赴，展現雲豹主場的氛圍。

台日交流深化 結合長照合作

為展示誠意，雲豹球團特別在5日晚間舉辦Welcome Party，球員將穿上量身訂製的西裝迎接首次來訪的熊本貴賓。本次交流賽也結合產業合作，「承業生醫」攜手熊本Volters長期贊助單位「日本櫻十字集團」，將在桃園籌建長照園區，象徵兩地城市交流不只停留在球場，也延伸至醫療照護領域。

球迷好康滿滿

凡進場觀賽，皆可獲得限量台日交流賽主視覺拍拍扇、怡仁醫院仙草茶、MIDO翠菓子與金牌FREE啤酒風味飲料。中場還有「好箱趣旅行」與「一健穿心」互動遊戲，優勝者可抱走箱寓行李箱或價值1萬6千元的精緻健檢套餐，讓球迷除了看比賽也能滿載而歸。