運動雲

>

台日友好城市交流賽周六登場！雲豹新陣容亮相　林信寬喊話必勝

▲▼台日友好城市交流賽轉播資訊；雲豹陣容；熊本陣容。（圖／雲豹提供）

▲台日友好城市交流賽，雲豹陣容。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

2025-26新賽季前最受矚目的熱身舞臺來了！台啤永豐雲豹將於本周六（6日）下午5點，在桃園楊梅體育園區體育館迎戰日本B2勁旅熊本Volters，展開「台日友好城市交流賽」。這場比賽不僅象徵台日籃球情誼，也將是雲豹完整陣容的首次亮相。

主場首戰　雲豹全員到齊

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲豹此役將由高錦瑋、林信寬、曹薰襄、黃鎮、王皓吉、董永全、丁冠皓、汪哲宇、莊博元、徐宏瑋、劉元凱，加上洋將克羅馬、迪亞洛與米勒全數披掛上陣，展現最強戰力。熊本方面，包含田中力、山本翔太、Mbodj Lamine與Nemanja Djurisic等主力皆隨隊來台，確保比賽競爭激烈。賽事將透過DAZN2（有線電視74台、MOD214台）及雲豹官方YouTube同步轉播。

▲▼台日友好城市交流賽轉播資訊；雲豹陣容；熊本陣容。（圖／雲豹提供）

▲台日友好城市交流賽，熊本陣容。（圖／雲豹提供）

雲豹眾將信心滿滿　「目標就是贏」

總教練羅德爾（Henrik Rödl）強調，這將是他率隊公開亮相的第一戰，也是新賽季磨合的重要測試。林信寬直言，這次球隊陣容比前兩年完整，大家都信心滿滿，目標就是把勝利留在桃園。

「小高」高錦瑋則透露，他已經開始研究對手特性，雖然是交流賽，一定會全力以赴，展現雲豹主場的氛圍。

台日交流深化　結合長照合作

為展示誠意，雲豹球團特別在5日晚間舉辦Welcome Party，球員將穿上量身訂製的西裝迎接首次來訪的熊本貴賓。本次交流賽也結合產業合作，「承業生醫」攜手熊本Volters長期贊助單位「日本櫻十字集團」，將在桃園籌建長照園區，象徵兩地城市交流不只停留在球場，也延伸至醫療照護領域。

▲▼台日友好城市交流賽轉播資訊；雲豹陣容；熊本陣容。（圖／雲豹提供）

▲台日友好城市交流賽轉播資訊。（圖／雲豹提供）

球迷好康滿滿

凡進場觀賽，皆可獲得限量台日交流賽主視覺拍拍扇、怡仁醫院仙草茶、MIDO翠菓子與金牌FREE啤酒風味飲料。中場還有「好箱趣旅行」與「一健穿心」互動遊戲，優勝者可抱走箱寓行李箱或價值1萬6千元的精緻健檢套餐，讓球迷除了看比賽也能滿載而歸。

關鍵字： 職籃台啤雲豹熊本Volters台日友好交流賽桃園

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門新聞

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

2世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

3大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

4大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

5大谷翔平MVP討論「免議」 外媒分析

最新新聞

1悍將終結洲際魔咒　逃過零勝恥辱

2徐若熙7局無安打退場

3李博登父親來了！大聯盟傳奇背景曝光

4雲豹新陣容亮相　林信寬喊話必勝

5北一女、南湖高中闖冠軍戰

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366