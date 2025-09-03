▲大四最後一年全力以赴！ 吳冠勳8局熱投103球率仰德晉級冠軍戰吐心聲。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

大四最後一年、面對炎熱天氣，臺北市大強投吳冠勳仍堅持投滿8局，用穩健控球和戰術壓制對手，最終他成功助隊在桃園盃四強戰中，以3:2險勝臺灣體大，驚險挺進冠軍戰；賽後他坦言雖然球威未達100%，但全力把握每一次上場機會：「我就想把比賽拿下來，希望讓更多人看到。」

兩隊今天在比賽中前段以2:2互不相讓，隨後比賽來到關鍵8局下，臺北市大黃聖凱、汪家毅連續安打，下一棒白井雄登犧牲觸擊後，林恩睿獲故意四壞，代打胡振利上壘形成滿壘。

接著先前貢獻打點的楊子濬，此時再度展現大心臟特質，他沉著應對最終選到關鍵保送，送回球隊致勝分，臺北市大3:2再度領先；9局上臺灣體大雖有反攻機會，但救援投手全叡後順利守成，最終他們就以1分差險勝，晉級冠軍賽。

賽後臺北市大總教練王宜民指出，原先預計讓吳冠勳投5局，但隨著比賽進行，他狀況越來越穩定，教練團也考慮是否延長至第9局，但在9上首打席投出保送後，為保護投手體力，他果斷換上全叡：「他自己很想完成第9局，但體力已到極限，我們必須做最果斷的決定。」

王宜民也表示，攻擊端雙方差距不大，但得點圈效率仍需提升：「最後關鍵的保送幫助我們拿下超前分，但數次打擊機會皆無功而返這部分未來仍要加強。」

吳冠勳賽後也提及，由於天氣炎熱，加上自身狀態未能完全發揮，整場比賽都努力修正投球內容，特別在控球上精準投到捕手所需位置，並以二縫線球誘導打者擊出滾地球，充分信任隊友守備來支撐比賽節奏。

對於8局結束後，是否挑戰完投第9局，吳冠勳表示當下充滿信心，「到後面就放手一搏」，希望把比賽拿下，雖然最後未能完投，但他的好表現也期待讓更多人看到自己的努力，特別是作為大四生最後一年的展現。