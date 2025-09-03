運動雲

>

大四最後一年全力以赴！　吳冠勳8局熱投103球率仰德晉級冠軍戰吐心聲

▲大四最後一年全力以赴！　吳冠勳8局熱投103球率仰德晉級冠軍戰吐心聲。（圖／記者胡冠辰攝）

▲大四最後一年全力以赴！　吳冠勳8局熱投103球率仰德晉級冠軍戰吐心聲。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

大四最後一年、面對炎熱天氣，臺北市大強投吳冠勳仍堅持投滿8局，用穩健控球和戰術壓制對手，最終他成功助隊在桃園盃四強戰中，以3:2險勝臺灣體大，驚險挺進冠軍戰；賽後他坦言雖然球威未達100%，但全力把握每一次上場機會：「我就想把比賽拿下來，希望讓更多人看到。」

兩隊今天在比賽中前段以2:2互不相讓，隨後比賽來到關鍵8局下，臺北市大黃聖凱、汪家毅連續安打，下一棒白井雄登犧牲觸擊後，林恩睿獲故意四壞，代打胡振利上壘形成滿壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著先前貢獻打點的楊子濬，此時再度展現大心臟特質，他沉著應對最終選到關鍵保送，送回球隊致勝分，臺北市大3:2再度領先；9局上臺灣體大雖有反攻機會，但救援投手全叡後順利守成，最終他們就以1分差險勝，晉級冠軍賽。

賽後臺北市大總教練王宜民指出，原先預計讓吳冠勳投5局，但隨著比賽進行，他狀況越來越穩定，教練團也考慮是否延長至第9局，但在9上首打席投出保送後，為保護投手體力，他果斷換上全叡：「他自己很想完成第9局，但體力已到極限，我們必須做最果斷的決定。」

王宜民也表示，攻擊端雙方差距不大，但得點圈效率仍需提升：「最後關鍵的保送幫助我們拿下超前分，但數次打擊機會皆無功而返這部分未來仍要加強。」

吳冠勳賽後也提及，由於天氣炎熱，加上自身狀態未能完全發揮，整場比賽都努力修正投球內容，特別在控球上精準投到捕手所需位置，並以二縫線球誘導打者擊出滾地球，充分信任隊友守備來支撐比賽節奏。

對於8局結束後，是否挑戰完投第9局，吳冠勳表示當下充滿信心，「到後面就放手一搏」，希望把比賽拿下，雖然最後未能完投，但他的好表現也期待讓更多人看到自己的努力，特別是作為大四生最後一年的展現。

關鍵字： 吳冠勳桃園盃臺北市大

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門新聞

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

2世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

3大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

4大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

5獨／PLG洋基簽猛將　前狀元阿拉薩加盟

最新新聞

1林智勝引退賽　威廉波特冠軍隊受邀

2吳冠勳率仰德晉級冠軍戰吐心聲

3仰德集團3:2挺進桃園盃冠軍戰！

4湯普森不排除加入Big3聯盟

5林昱珉連2戰回穩！5局僅失1分奪勝

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366